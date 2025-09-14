Milano Baggio. Si lancia dal balcone per suicidarsi e colpisce uccidendo una passante, grave in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2025 – Questa sera, intorno alle ore 20.30, in via Fratelli di Dio a Baggio, un 70enne si è lanciato nel vuoto dal quarto piano dove abitava, con l’intento di uccidersi. Ma, in quel momento, transitava sul marciapiede una donna di 83 anni, che è stata colpita in pieno dal corpo dell’uomo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna, mentre, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sul posto sono i giunti anche i Carabinieri, che hanno fatto tutti i rilievi della tragedia.

V. A.