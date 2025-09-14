SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SUL TEMA “MOBILITÀ PER TUTTI”: ECCO IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2025 – Torna anche quest’anno, dal 16 al 22 settembre, la Settimana Europea della Mobilità. Tanti gli eventi e le iniziative sul territorio per sensibilizzare e coinvolgere cittadine e cittadini, aziende, istituzioni, scuole e università nel promuovere uno stile di vita attivo adottando comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile. Milano aderisce a questo appuntamento, voluto dalla Commissione Europea, con un calendario di eventi dedicati alla promozione di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata.



Il tema di questa edizione è “Mobilità per tutti”: un invito a costruire insieme una mobilità accessibile, sostenibile, sicura ed equa per tutte e tutti. Una sfida che le città sono chiamate a cogliere per agevolare il più possibile gli spostamenti nella vita quotidiana, senza dover affrontare barriere e ostacoli.



“Il tema al centro di questa edizione parla al nostro impegno quotidiano – afferma l’assessora alla Mobilità Arianna Censi -. Una mobilità può dirsi sicura ed equa per tutti e per tutte quando mette al centro le persone, con i loro diversi bisogni. Ed è questo quello che siamo impegnati a fare ogni giorno come Amministrazione: a rendere Milano una città in cui il trasporto pubblico sia capillare ed efficiente, nella quale lo spazio pubblico sia davvero democratico perché a misura di ognuno. Pedonalizzare aree prima riservate alle auto, specie davanti alle scuole, significa investire sulla sicurezza dei bambini e delle bambine, e quindi permettere agli utenti più vulnerabili, pedoni e ciclisti, di muoversi in modo più sicuro. Garantire il diritto alla mobilità ad ogni persona vuol dire, soprattutto, costruire comunità più giuste e democratiche”.



L’Amministrazione comunale sta da tempo lavorando a progetti che prevedono il miglioramento dell’accessibilità del trasporto pubblico, la realizzazione di percorsi ciclabili protetti e di zone pedonali davanti alle scuole. Con l’apertura di nuove velostazioni sono previsti spazi di sosta attrezzati e sicuri, mentre nuovi spazi pedonali, precedentemente adibiti a parcheggi, sono stati realizzati anche grazie alla linea M4 (completamente accessibile e automatizzata).

CALENDARIO INIZIATIVE

Dal 15 al 21 settembre

Sconto per nuovi utenti settimanali bikeMi

Tipologia: promozione

Orario: h24

Luogo: Milano

A tutti i nuovi abbonati che utilizzeranno il codice sconto EMW25 durante la sottoscrizione di un settimanale, verrà riconosciuto il 50% di sconto sull’abbonamento. Gli utilizzi sono esclusi dalla scontistica.

Martedì 16 settembre

Presentazione del libro “Mobilità digitale” di Fabio Pressi

Tipologia: Incontro di presentazione

Orario: dalle ore 11:00

Luogo: CAM Garibaldi, Corso Garibaldi 27, Milano

Presentazione del libro “Mobilità digitale” dell’Ing. Fabio Pressi, CEO A2A E-Mobility e Presidente Motus-E, alla presenza dell’Assessora alla Mobilità di Milano Arianna Censi e dell’Arch. Valentino Sevino Direttore Generale AMAT. Accesso libero

“Che seccatura la foratura”: workshop di ciclo-meccanica

Tipologia: Workshop

Orario: 17:30 – 19:00

Luogo: Cascina Nascosta, Viale Alemagna 4, Milano

In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2025, Ciclofficina Nascosta ripropone un workshop teorico e pratico che vi darà le basi per prendervi cura della vostra bicicletta imparando a riparare una foratura, quel maledetto buco che si crea sulla camera d’aria e che vi ha costretti a proseguire a piedi. Le biciclette sulle quali ci sporcheremo le mani e il materiale necessario sarà messo a disposizione dalla Ciclofficina. Sono previste 2 sessioni, una per ragazzi ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni (per la sessione 17:30-19) e adulti (per la sessione 19:30-21). Il workshop è gratuito ma è richiesta la prenotazione compilando il form di iscrizione.

Link prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-che-seccatura-la-foratura-workshop-di-ciclomeccanica-1640150427079

Buzzati al giro d’Italia

Tipologia: spettacolo

Orario: dalle ore 19:30

Luogo: FIAB Milano Ciclobby, Via Borsieri 4, Milano

In occasione della SEM, Settimana Europea della Mobilità, FIAB Milano Ciclobby collabora con il Teatro della Cooperativa e propone, presso la sede in Via Borsieri 4, per martedì 16 settembre lo spettacolo Buzzati al giro d’Italia – Reading con Gianfelice Facchetti e musica Luciano Macchia. I posti sono limitati, è auspicabile la prenotazione allo spettacolo scrivendo a segreteria@fiabmilano.it. Gli spettacoli fanno parte della rassegna Eco d’estate all’interno del palinsesto di Milano è viva, appuntamenti di spettacolo dal vivo diffusi in tutta la città.

Link evento: https://www.andiamoinbici.it/show/buzzati-al-giro-d-italia

Mercoledì 17 settembre

Incontro di presentazione progetto carpooling Città Metropolitana e Mobility Manager

Tipologia: Presentazione

Orario: 09:30

Luogo: on line

Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano, sta per avviare un servizio di car pooling metropolitano, con l’obiettivo di promuovere forme di mobilità sostenibile rivolte alle aziende e alle università presenti sul territorio. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per le politiche di mobilità delle realtà presenti sul territorio e pertanto è importante il coinvolgimento dei Mobility Manager nella sua definizione. A tal fine, è previsto il lancio di un avviso pubblico nel mese corrente per la predisposizione del progetto. L’incontro si inserisce nel programma della Settimana Europea della Mobilità e sarà un’occasione per condividere obiettivi, modalità di partecipazione e potenziali benefici del progetto.

L’evento è rivolto ai Mobility Manager.

Giovedì 18 settembre

Giretto d’Italia 2025 Tipologia: Monitoraggio spostamenti casa-lavoroOrario: 08:00-10:00Luogo: itinerario ciclabile Corso Venezia-Corso Buenos Aires-Viale Monzall Giretto d’Italia è un’iniziativa di Legambiente realizzata in collaborazione con Euromobility. L’obiettivo è la promozione della bici e della mobilità sostenibile in generale e quindi del Bike to Work – Bike to School (ovvero la promozione della ciclabilità e della micromobilità sui percorsi casa-scuola e casa-lavoro). Milano ha aderito a questa iniziativa, attivando un sistema di monitoraggio delle biciclette lungo l’itinerario ciclabile Corso Venezia-Corso Buenos Aires-Viale Monza, in 4 postazioni di rilievo dei passaggi, durante l’ora di punta (8:00-10:00).

Check up your bike: controlliamo insieme lo stato di salute della tua bicicletta

Tipologia: controllo bici

Orario: 17:00 – 22:00

Luogo: Cascina Nascosta, Viale Alemagna 14, Milano

In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2025, la Ciclofficina Nascosta resta aperta fino a sera! Vieni a trovarci per un check-up alla tua bici: vedremo se i freni frenano, se il cambio cambia e se le ruote ruotano davvero. Una bici in salute è più sicura e molto più divertente 🙂

Venerdì 19 settembre

ProteggiMI #7 – una ciclabile umana in Viale Monza

Tipologia: Flash-mob

Orario: 07:30 – 08:30

Luogo: viale Monza, Milano

ProteggiMI è un flash-mob nel quale tutti i partecipanti contribuiscono con i propri corpi e le proprie bici a creare una “ciclabile umana”: una corsia protetta da un cordone di persone disposte lungo la linea di una pista ciclabile.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla pericolosità della sosta abusiva e sull’urgenza di garantire sicurezza a chi sceglie la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani. Nessuna occupazione della carreggiata, nessun blocco del traffico: semplicemente una presenza simbolica e pacifica per rivendicare il diritto a strade sicure e inclusive, e per chiedere rispetto per tutte le forme di mobilità. ProteggiMI è un invito all’azione per chiedere una mobilità che non sia privilegio solo di chi possiede un’automobile, ma un diritto di tutte e tutti. Con ProteggiMI, ci rivolgiamo ai cittadini chiedendo loro rispetto e responsabilità ma chiediamo anche alle istituzioni controlli seri e infrastrutture sicure. Le informazioni su come partecipare al flash-mob saranno pubblicate nel link dell’evento.

Link: https://proteggimi.short.gy/

Pre-emob 2025. Linee guida per l’istallazione dei sistemi pubblici di ricarica urbana

Tipologia: Convegno

Orario: 09:00 – 13:00

Luogo: Palazzo Marino – sala Alessi, Milano

In tale occasione saranno presentate le linee guida dei prossimi regolamenti per l’istallazione dei sistemi di ricarica dei mezzi elettrici.

Link evento: www.emob-italia.it

Infomobilità: comunicare e monitorare l’accessibilità al Trasporto Pubblico Locale

Tipologia: Webinar

Orario: 11:00 – 12:30

Luogo: on line

L’incontro organizzato dalla Direzione Mobilità di AMAT vuole aprire un dibattito sugli strumenti di informazione e comunicazione per migliorare l’accessibilità nel trasporto pubblico locale (TPL) in linea con il tema della settimana europea “Mobilità per tutti”. Saranno presenti rappresentanti di LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità) che affronteranno la questione della tutela dei diritti di persone con disabilità. Un focus sarà dedicato alle attività di monitoraggio e di informazione all’utenza in relazione alle gare del TPL con un intervento dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. A seguire un intervento tecnico su come vengono sviluppati i protocolli NeTEx e SIRI per la gestione della raccolta dati in tempo reale e come il loro utilizzo può impattare sul monitoraggio della qualità del TPL.

Link per collegarsi Infomobilità: comunicare e monitorare l’accessibilità al Trasporto Pubblico Locale | Partecipazione alla riunione | Microsoft Teams

Sabato 20 settembre

“Du is megl che uan”: prova a pedalare in tandem

Tipologia: Pedalata

Orario: 17:00 – 19:00

Luogo: Parco Sempione, Milano

Il tandem è una bicicletta che favorisce condivisione e inclusione, permettendo anche a persone con disabilità di vivere i benefici e le emozioni della pedalata. In occasione della Settimana Europea della Mobilità, LoveMeTandem in collaborazione con il progetto Ragazze in-tandem organizza una giornata gratuita di prova e formazione per giornata speciale di prova e di formazione rivolta a tutti coloro che vogliono provare l’esperienza di pedalare in tandem, scoprire i ruoli dell’equipaggio e provare in prima persona cosa significa pedalare davvero in sintonia. Sono previste due sessioni (17–18 e 18–19) con prenotazione obbligatoria tramite form.

Link per partecipare https://www.eventbrite.it/e/biglietti-du-is-megl-che-uan-prova-a-pedalare-in-tandem-1669988292939

Domenica 21 settembre

Green Ride: pedalata sensoriale nel verde

Tipologia: Pedalata

Orario: 09:00 – 13:00

Luogo: Cascina Nascosta, Viale Emilio Alemagna 14, Milano

Una pedalata sensoriale nel verde, aperta a tutte le abilità, in compagnia di Ciclofficina Nascosta e della guida ambientale-naturalistica Andrea Bolzoni, “contadino urbano” e curatore dell’orto di Cascina Nascosta. Un percorso accessibile di 14 km alla scoperta della natura del Parco Nord attraverso esperienze tattili e olfattive. In collaborazione con LoveMeTandem, ci saranno a disposizione tandem ad uso gratuito per persone con disabilità sensoriali e i loro accompagnatori (su prenotazione).

Link per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/green-ride-sensorial-edition-tickets-1436657062949

Lunedì 22 settembre

Apertura sei nuove velostazioni

Tipologia: Apertura velostazioni

Orario: tutti i giorni dalle 5:30 all’1:30

Luogo: Bignami, Bisceglie, Centrale, Maciachini, Molino Dorino, Romolo

Dal 22 settembre aprono sei nuove velostazioni a Milano! Ognuna dispone di 150 posti bici, videosorveglianza, prese per ricaricare le e-bike e un Bike Lab con pompa e attrezzi per piccole riparazioni. Le prime due ore di sosta sono gratuite. Il potenziamento della rete ciclabile e l’aumento dell’uso delle biciclette hanno reso essenziale offrire spazi di sosta attrezzati e sicuri. Queste nuove strutture sono al servizio dei ciclisti, utili non solo ai milanesi ma anche a chi proviene dai comuni limitrofi.