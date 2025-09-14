Sparatoria a Buccinasco, l’intervento del sindaco Rino Pruiti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 settembre 2025) – Il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti: “Abbiamo appreso con forte preoccupazione della sparatoria avvenuta oggi nel primo pomeriggio nelle campagne di Gudo Gambaredo vicino al confine con Zibido San Giacomo, dove un uomo è stato ferito gravemente a colpi di fucile.

Confidiamo nel lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Corsico che sta seguendo le indagini e siamo a disposizione con la nostra Polizia locale per eventuale supporto.

Nei mesi scorsi, mi sono rivolto al Prefetto di Milano, per segnalare problemi di sicurezza in alcune zone del territorio e rinnovo la necessità di attenzione e controlli.

Proprio in zona, un territorio presidiato quotidianamente, lo scorso anno i nostri agenti hanno fermato un uomo che smontava e rivendeva auto rubate. Continueremo a presidiare il territorio e ci auguriamo che si faccia subito chiarezza sulla vicenda di questo pomeriggio”.

