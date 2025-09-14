Successo per il raduno regionale dei Bersaglieri a Magenta

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 14 settembre 2025 – Si è conclusa la due giorni del raduno regionale dei Bersaglieri a Magenta.

Tra gli ospiti, oggi anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Questa mattina a Magenta, in occasione del Raduno Regionale dei Bersaglieri. Esempio straordinario di valore italiano, testimoniano la dedizione alla Nazione e custodiscono una tradizione illustre che continua a vivere nella coscienza comune”

IL PROGAMMA DELLA DUE GIORNI

“DONNE IN GUERRA: LE PREZIOSE VIVANDIERE”

Racconto teatralizzato

A cura dell’ANB “F. Magna” di Magenta, in collaborazione con il Museo Storico Militare Aldo Rossini e

l’Associazione Culturale ARTELAB di Novara

Sabato 13 settembre

Ore 16.00 ritrovo in Piazza Formenti

Ore 16,30 – Monumento alla Vittoria Alata, ONORI AI CADUTI

Ore 18.00 – Presso la Basilica di S. Martino

S. MESSA – a seguire CONSEGNA MEDAGLIERE REGIONALE ALLA CITTÀ

(la consegna del Medagliere Regionale alla Città potrebbe subire una variazione di programma, anticipato

subito dopo gli onori al Monumento ai Caduti)

Ore 21.00 – Cortile Palazzo Comunale (in caso di maltempo, Teatro Lirico)

CONCERTO DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI NINO GARAVAGLIA

A cura dell’Amministrazione comunale e dell’ANB “F. Magna” di Magenta

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Presso la tensostruttura, comando tappa, ritiro buoni pasto e gagliardetto.

Ore 9.30 – Piazza Arrigo VII (già Piazza Mercato) – Ammassamento/parcheggi.

Ore 10.00 – Piazza Arrigo VII (già Piazza Mercato) – Arrivo Autorità

Onori ai Gonfaloni, ai Medaglieri, rassegna allo schieramento, alzabandiera, allocuzioni ANB.

Ore 10.30 -Inizio sfilata (ORARIO INDICATIVO)

Ore 11.30 – Arrivo Piazza Liberazione e discorso delle Autorità. (ORARIO INDICATIVO)

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

Fanfara Bersaglieri “Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli” – Abbiategrasso

Fanfara Bersaglieri “Arturo Scattini” – Bergamo

Fanfara Bersaglieri “Aurelio Robino” – Legnano

Banda 4 Giugno 1859 – Magenta

Fanfara Bersaglieri “Nino Garavaglia” – Magenta

Fanfara Bersaglieri Ciclisti – Roccafranca

Durante la mattinata in Piazza Liberazion