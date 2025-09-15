Al via da Siena DisclAImer, il primo tour di Corriere della Sera nelle università italiane dedicato all’Intelligenza Artificiale

Di
Redazione
-
0
54

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2025 Parte il 17 settembre dall’Università degli Studi di Siena l’appuntamento con “DisclAImer”, il primo tour di Corriere della Sera nelle Università italiane dedicato all’intelligenza artificiale, per sensibilizzare futuri professionisti e società civile a un utilizzo consapevole dell’AI.

“Con “DisclAImer” avviamo un dialogo aperto e comune sul futuro dell’AI. Un punto di connessione tra le competenze nella formazione e nella ricerca e le eccellenze del nostro mondo accademico, del lavoro e della società civile. Un luogo dove docenti, studenti, start-up del territorio, fondazioni, aziende ed esperti possono conoscersi, condividere esperienze e best practice su un tema che certamente sarà protagonista del nostro futuro.”, spiega Riccardo Luna, editorialista di Corriere della Sera e direttore scientifico del tour.

Il tour, che vede la partnership scientifica di Cineca, il consorzio interuniversitario no-profit che gestisce il più grande centro di calcolo italiano, proseguirà coinvolgendo gli atenei di Bari, Napoli, Padova, Genova, Torino, Venezia, Roma, Palermo e Milano, dove si concluderà il 10 dicembre.

Nelle 10 Università “DisclAImer” indagherà le sfide e le opportunità generate dall’AI con un approccio multidisciplinare e trasversale che coinvolgerà studenti e società civile attraverso appuntamenti con le plenarie, aperte al pubblico, la sfida sull’AI delle “Challenge” rivolte agli studenti universitari, i workshop dedicati a studenti o stakeholder, incontri tra le start-up più innovative e i docenti esperti delle Università.

In ogni Ateneo, sul palco insieme a Riccardo Luna, si avvicenderanno primari protagonisti del mondo accademico, scientifico, culturale, delle istituzioni, dell’economia, dell’informazione e dello spettacolo, tra i quali:

  • 17 settembre: “AI e Vaccini”, Università degli Studi di Siena, con Carlo Cottarelli, economista, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena (FBS).
  • 25 settembre: “AI e spiritualità”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con Vito Mancuso, filosofo e teologo laico e Don Andrea Ciucci, coordinatore della sede centrale della Pontificia accademia per la vita (Santa Sede), segretario generale di RenAIssance.
  • 8 ottobre: “AI e criminalità”, Università degli Studi di Napoli Federico II, con Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli.
  • 14 ottobre: “AI e salute (la nostra e quella del Pianeta)”, Università degli Studi di Padova, con Ilaria Capua, virologa e divulgatrice scientifica, e Telmo Pievani, professore di Filosofia della Scienze Biologiche, dipartimento di Biologia, Università di Padova.
  • 29 ottobre: “AI e sport (ed esplorazione)”, Università di Genova, con Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, e Giovanni Soldini, Team Principal di Ferrari Hypersail.
  • 7 novembre: “AI e moda”, Università di Torino, con Brunello Cucinelli,imprenditore, e Maurizio Ferraris, filosofo.
  • 10 novembre: “AI e economia”, Università Ca’ Foscari di Venezia, con Lucrezia Reichlin, economista.
  • 26 novembre: “AI e informazione”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,con Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera, ed Enrico Mentana, direttore TG LA7.
  • 3 dicembre, Palermo: “AI e linguaggio”, Università degli Studi di Palermo, con Vera Gheno, linguista e saggista, e Paolo Giordano, scrittore e divulgatore.
  • 10 dicembre, “AI e creatività”, Università degli Studi di Milano “La Statale”, con Alessandro Baricco, scrittore e drammaturgo, e Jovanotti, cantautore.

Le plenarie di “DisclAImer” sono a ingresso libero fino a esaurimento posti previa iscrizione su disclaimertour.it, dove è possibile consultare l’intero palinsesto e tutti i relatori.

I “Challenge” invece coinvolgeranno in una sfida sull’AI gli studenti universitari, che, organizzati in team multidisciplinari, saranno chiamati a elaborare e presentare soluzioni originali con applicazione in ambiti come bioinformatica, sostenibilità, beni culturali e social cybersecurity etc. A introdurre e ispirare il lavoro dei team, i docenti esperti delle Università. Al termine di ogni tappa gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione che permette di ottenere i crediti formativi. I challenge sono organizzati Fondazione Mondo Digitale, Knowledge partner dell’iniziativa, l’organizzazione non profit orientata alla conoscenza con una forte missione di servizio pubblico. Nata nel 2001 e iscritta al RUNTS, opera a livello locale, nazionale e internazionale, con partnership in oltre 40 paesi per una società democratica della conoscenza coniugando innovazione, istruzione, inclusione e valori fondamentali, in modo che i benefici siano a vantaggio di tutte le persone senza alcuna discriminazione.

I workshop, dedicati agli studenti o agli stakeholder, approfondiranno importanti tematiche dal soft skill richieste nel mondo del lavoro alla cybersecurity.

Ogni giornata prevede inoltre un incontro tra le start-up più innovative del territorio che lavorano sull’AI e docenti esperti delle università. Un momento accademico organizzato in collaborazione con “2031”, la piattaforma per l’innovazione più importante in Italia, fondata e diretta da Cristiano Seganfreddo, raccoglie il testimone del Premio Gaetano Marzotto (2010-2020). 

Al fianco di “DisclAImer” importanti aziende partner che hanno scelto di partecipare attivamente portando le loro competenze ed eccellenze: Almaviva, Cisco, EY, Intesa Sanpaolo, Microsoft, UMANA e Fondazione Mondo Digitale ETS, knowledge partner.

“DisclAImer” è supportato da una importante campagna multimediale sui mezzi RCS.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui