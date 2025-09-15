Allianz Milano: secondo allenamento congiunto al Pavesi contro Acqui Terme

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2025 – Domani, martedì 16 settembre, Allianz Milano scenderà in campo al Centro Pavesi per il secondo allenamento congiunto della stagione. Avversaria sarà la Negrini CTE Acqui Terme, ambiziosa società piemontese pronta al prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca. Fischio d’inizio alle ore 14.15. Coach Nicola Daldello ha a disposizione i liberi Catania e Staforini, gli schiacciatori Recine, Ichino e Argano, i centrali Caneschi, Di Martino e Benacchio, oltre al palleggiatore Barbanti, oltre ai giovani colombiani Maicol Isaac Ortiz Castaneda (schiacciatore) e Juan Esteban Restrepo Orozco (palleggiatore).

Gli avversari, allenati dall’esperto coach Michele Totire si presenta con un roster competitivo, un mix di giovane ed esperti che comprende tra gli l’opposto Andrea Argenta, lo slovacco Michal Petras e due schiacciatori; il veterano Iacopo Botto, per anni in SuperLega, e il giovane milanese Daniele Carpita, classe 2005, cresciuto nel vivaio Diavoli Powervolley e reduce da un’esperienza a San Giustino. Per i tifosi, in settimana ci saranno altri due appuntamenti al Centro Pavesi a porte aperte: Mercoledì 17 settembre, ore 15.00-17.00 e Venerdì 19 settembre, ore 15.00-17.00.

Intanto la spedizione Allianz Milano è stata subito protagonista dei Mondiali in corso nelle Filippine. Domani il Belgio di Reggers e Rotty affronta gli azzurri per quella che si annuncia già una bella partita. All’esordio i Diavoli rossi hanno sconfitto l’Ucraina 3-0 con 23 punti di Reggers e 13 di Rotty (5 ace). Esordio amaro invece per l’Iran di coach Roberto Piazza, murato 3-1 dall’Egitto. Battuta anche la Serbia di Mašulović (2 punti) dalla Repubblica Ceca 3-0. Doppio pesante ancora per il Giappone di Otsuka (impiegato in due brevi scampoli set) 3-0 contro la Turchia e oggi contro il Canada, sempre per 3-0 con 7 punti dello schiacciatore in due set. La Finlandia di Lindqvist (entrato nel quarto e quinto parziale) ha spaventato l’Argentina di De Cecco e dell’ex Loser (3-2). Parte male, ma si riprende il Brasile di Cachopa contro la Cina 3-1 con un’alzata di Fernando con il dorso della mano che ha già fatto il giro del web.

Redazione