ALPINI, DA REGIONE 250.000 EURO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE ALLE SEZIONI LOMBARDE

Di
Redazione
-
0
63

ASSESSORE LA RUSSA: SEGNO DI RICONOSCENZA E DI SOSTEGNO CONCRETO A CHI GARANTISCE SICUREZZA E SOLIDARIETÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2025 – Regione Lombardia continua a sostenere le sezioni territoriali dell’Associazione Nazionale degli Alpini (A.N.A.). Con una delibera di Giunta, approvata su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, è previsto un contributo a fondo perduto pari a 250.000 euro per l’acquisto di attrezzature necessarie alle attività delle sezioni lombarde, in particolare per quelle di Protezione civile, e stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione.

“Con queste risorse – ha spiegato l’assessore La Russa – Regione Lombardia conferma la propria vicinanza alle sezioni territoriali dell’Associazione Nazionale Alpini, realtà che rappresentano un presidio fondamentale per la nostra comunità. Il contributo stanziato consentirà di dotarle di strumenti e attrezzature sempre più adeguate, rafforzando così la loro capacità di intervento nelle attività di volontariato e di protezione civile, tra cui i campi scuola. È un segno di riconoscenza e di sostegno concreto verso donne e uomini che, con spirito di servizio e senso civico, garantiscono sicurezza e solidarietà sul territorio lombardo”.

Il sostegno, finanziato dall’assestamento al bilancio di Regione Lombardia 2025-2027, prevede specifici criteri di ripartizione delle risorse per ogni singola sezione territoriale degli alpini che saranno sottoposti al parere della competente commissione consiliare.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui