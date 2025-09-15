ALPINI, DA REGIONE 250.000 EURO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE ALLE SEZIONI LOMBARDE

ASSESSORE LA RUSSA: SEGNO DI RICONOSCENZA E DI SOSTEGNO CONCRETO A CHI GARANTISCE SICUREZZA E SOLIDARIETÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2025 – Regione Lombardia continua a sostenere le sezioni territoriali dell’Associazione Nazionale degli Alpini (A.N.A.). Con una delibera di Giunta, approvata su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, è previsto un contributo a fondo perduto pari a 250.000 euro per l’acquisto di attrezzature necessarie alle attività delle sezioni lombarde, in particolare per quelle di Protezione civile, e stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione.

“Con queste risorse – ha spiegato l’assessore La Russa – Regione Lombardia conferma la propria vicinanza alle sezioni territoriali dell’Associazione Nazionale Alpini, realtà che rappresentano un presidio fondamentale per la nostra comunità. Il contributo stanziato consentirà di dotarle di strumenti e attrezzature sempre più adeguate, rafforzando così la loro capacità di intervento nelle attività di volontariato e di protezione civile, tra cui i campi scuola. È un segno di riconoscenza e di sostegno concreto verso donne e uomini che, con spirito di servizio e senso civico, garantiscono sicurezza e solidarietà sul territorio lombardo”.

Il sostegno, finanziato dall’assestamento al bilancio di Regione Lombardia 2025-2027, prevede specifici criteri di ripartizione delle risorse per ogni singola sezione territoriale degli alpini che saranno sottoposti al parere della competente commissione consiliare.

Redazione