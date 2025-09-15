Bollate. Biblioteca: Eventi dal 18 al 28 settembre

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 15 settembre 2025 – Ecco la programmazione delle prossime settimane:

Giovedì 18 settembre 2025 ore 15

Letture ad alta voce

“Un anno alla grande” di Roddy Doyle.

Riprendono gli incontri dei pomeriggi per i pensionati attivi i con il libro di Roddy Doyle. Chi desidera partecipare alla lettura a voce alta può può ritirare qualche giorno prima il testo in biblioteca. A seguire, una discussione guidata dalle bibliotecarie.

Charlie Savage è un dublinese di mezza età con una moglie instancabile, una figlia esasperata e un compagno di bevute in piena crisi d’identità… Nonostante faccia una gran fatica a stare al passo con i tempi – comprarsi dei vestiti nuovi lo manda in crisi, per non parlare dei social network o delle bizzarre richieste della moglie – le poche certezze che ha nella vita lo tengono a galla. Charlie infatti non potrebbe mai fare a meno della sua famiglia, che lo rende orgoglioso più di ogni altra cosa e lo tormenta più di ogni altra cosa, e per la quale farebbe tutto, persino tatuarsi SpongeBob sul petto se è il nipotino a chiederglielo; o del calcio, che d’estate, quando non c’è, lo fa soffrire più di quando la sua squadra perde; e nemmeno delle chiacchiere al pub con l’amico di una vita davanti a una bella pinta di birra… Con uno sguardo unico sulla vita di tutti i giorni, Roddy Doyle ci offre il ritratto di un uomo divertente, leale e che sa cadere sempre in piedi (finché le ginocchia reggono).

Ingresso libero

Durata 2 h.

Sabato 20 settembre 2025 ore 16:00

I sabati nell’orto della biblioteca. Passeggiata con barattolo.

Si parte dalla biblioteca verso la Floricoltura Palma in via Piave, per cercare tesori da seminare! È richiesta la presenza di un adulto e di portare con sé un barattolo.

A cura dei bibliotecari, dei volontari della biblioteca e del Servizio Civile Universale.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Massimo 25 bambini, dai 4 ai 10 anni.

Mercoledì 24 settembre ore 15:00

Pomeriggi creativi per pensionati attivi. Burraco in biblioteca!

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Durata: 2 h

Mercoledì 24 settembre ore 20:30

Biboll Book Club.

La seconda stagione ricomincia con: Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe di Grady Hendrix.

Difficile la vita di Patricia Campbell: divisa tra un marito troppo impegnato col lavoro, i figli e l’anziana suocera, la sua unica oasi felice è un gruppo di lettura di libri true crime.

Un giorno al gruppo si unisce James Harris, bello, misterioso e sensibile, che fa sentire alla donna cose ormai non provate da anni. Eppure c’è qualcosa di strano in lui: non ha un conto in banca, non esce durante il giorno e la suocera di Patricia sostiene di averlo conosciuto da ragazza.

Quando alcuni bambini scompaiono senza che la polizia faccia nulla, Patricia e le amiche sospettano che James sia un serial killer.

Sono loro ad aver letto troppi libri true crime o quello che si aggira nelle loro case è un mostro vero?

Gli incontri sono rivolti ai giovani adulti!

Ingresso libero

Venerdì 26 settembre ore 16:45

“Gli elementi naturali: ghiande, terra, pigne, sassi, legni e foglie”

Laboratorio sensoriale per bambini dai 2 ai 6 anni.

Nel rispetto della natura verranno realizzate creazione momentanee e trasformabili con elementi naturali.

I bambini sono invitati a portare pigne sassi foglie.

Ingresso libero sino al raggiungimento dei 20 posti disponibili.

