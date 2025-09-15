Bollate. Festa dello Sport 2025: un’edizione da record

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 15 settembre 2025 – Oltre 3.000 persone hanno animato per tutta la giornata di domenica il Parco Martin Luther King, tra stand, dimostrazioni e occasioni di incontro con il mondo sportivo cittadino. Più i visitatori dello Sport in piazza di sabato con i tornei di Basket, Calcio Femminile, mini Volley, Basesaball five e Taekwondo. Una partecipazione che segna, in tutto, un +40% rispetto allo scorso anno e che conferma la Festa dello Sport e delle Associazioni come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della città.

L’edizione 2025, la diciottesima, può a buon diritto definirsi “maggiorenne”: una due giorni che ha lasciato un segno significativo nella vita associativa di Bollate, trasformandosi in una vera e propria vetrina della ricchezza sportiva e sociale del territorio.

I numeri parlano da soli:

circa 70 associazioni presenti con i loro stand;

con i loro stand; circa 25 dimostrazioni dal vivo;

circa 10 tor nei in due giorni, che hanno coinvolto atleti anche con disabilità in un’ottica di sport integrato;

che hanno coinvolto atleti anche con disabilità in un’ottica di sport integrato; 30 atleti premiati, appartenenti a 10 associazioni, che hanno ricevuto, per la prima volta dal Comune, un riconoscimento ufficiale per i meriti sportivi conseguiti durante l’anno sportivo appena terminato.

«Questa edizione – commenta l’Assessore allo Sport Mauro Dainelli – è stata davvero speciale: non solo per i numeri straordinari, che testimoniano il crescente interesse e la vitalità del mondo sportivo bollatese, ma anche per l’entusiasmo che si è respirato. Lo sport a Bollate non è solo competizione, ma anche inclusione, partecipazione e crescita per tutta la comunità. Ringrazio di cuore associazioni, volontari, cittadini e gli uffici Sport ed Eventi del Comune che hanno reso possibile questo risultato».

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Francesco Vassallo: «La Festa dello Sport e delle Associazioni è il simbolo di una città viva e coesa. I numeri da record ci dicono che Bollate crede nello sport come occasione di incontro e di educazione, oltre che di benessere. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per rendere questa diciottesima edizione memorabile: senza la collaborazione di tutti, questo risultato non sarebbe stato possibile».

Redazione