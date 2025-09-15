Buccinasco – Al Parco Spina Azzurra Puliamo il mondo 2025

Torna la campagna di riqualificazione del territorio più grande d’Italia, a Buccinasco promossa dall’assessorato alle Politiche ambientali con il Circolo Legambiente Il Fontanile. Bambini, associazioni e famiglie sono invitate al Parco Spina Azzurra dalle ore 9.30

Buccinasco (15 settembre 2025) – Puliamo il mondo! Chi lo ama, lo protegge. Questo lo slogan della XXXIII edizione della campagna di riqualificazione più grande d’Italia che soltanto lo scorso anno è riuscita a raggiungere 1300 città e coinvolgere 400.000 volontari.

Come sempre, tra queste, anche Buccinasco: l’edizione 2025, organizzata dall’assessorato alle Politiche ambientali con il Circolo Legambiente Il Fontanile Corsico-Buccinasco, si svolgerà sabato 20 settembre dalle ore 9.30 al Parco Spina Azzurra.

Sono invitati famiglie, bambini, associazioni e cittadini di ogni età per pulire insieme le aree verdi del parco di via Fagnana (con la premiazione della classe più numerosa e l’animazione della Bottega del Palloncino). E al termine della pulizia il Circolo Legambiente offrirà un rinfresco con i prodotti a km zero dell’associazione BuonMercato Corsico.

“Come ogni anno – dichiara la vicesindaca Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali – aderiamo alla campagna di Legambiente, condividendo un messaggio importante: attraverso gesti semplici ma concreti, come raccogliere rifiuti, scuole, associazioni, bambini possono essere protagonisti del cambiamento. L’occasione per costruire insieme un territorio più giusto, sano e vivibile”.

Iscrizioni on line:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-puliamo-il-mondo-buccinasco-2025-1545304640779?utm_experiment=test_share_listing&aff=ebdsshios

Ad ogni partecipante iscritto, presso il gazebo di Legambiente, sarà consegnato un kit per la pulizia (un paio di guanti, un cappellino e una pettorina). Si dovrà anche firmare la presa visione dell’informativa sulla privacy e delle condizioni della polizza assicurativa.