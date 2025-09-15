Dozio (FI) sul ritiro di mille licenziamenti di ST Microelectronics ad Agrate: «Una grande notizia frutto anche dell’impegno di Governo e Regione Lombardia»

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 settembre 2025 – «Il ritiro di mille esuberi da parte di St Microelectronics ad Agrate è un’ottima notizia, che arriva da Roma ed è un’ulteriore conferma dell’impegno da parte di Governo e Regione Lombardia». Così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia.

«Le notizie che giungono dal vertice al Mimit di lunedì pomeriggio sono certamente positive e l’intenzione dell’azienda italo-francese di cancellare i licenziamenti nel sito brianzolo era quello che serviva – ha proseguito l’esponente azzurro -, perché vuol dire tutelare i lavoratori e continuare a crescere e sviluppare un settore tecnologico cos importante e strategico per la Lombardia e il nostro Paese».

«Sono stato tra i primi a chiedere un incontro con la dirigenza di St e i sindacati in IV Commissione di cui sono membro – ha concluso Dozio -. Come ho ribadito in più di un’occasione il piano industriale presentato dalla multinazionale non doveva basarsi sul taglio del personale, ma doveva puntare a un rilancio della produttività proprio ad Agrate. Il gioco di squadra tra istituzioni nel tenere il punto è stato fondamentale».

