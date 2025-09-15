“Emozioni dei Giochi – Culture through sport” al Museo del Violino di Cremona

Storia dei Giochi Olimpici e Donne ai Giochi Olimpici raccontati da video e fotografie

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 15 settembre 2025 – Dal 16 settembre al 2 novembre, il Museo del Violino, a Cremona ospita una tappa del progetto “Emozioni dei Giochi – Culture through sport”, promosso da Regione Lombardia e realizzato con la collaborazione di FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Montaggi video e 180 fotografie, divise in due sezioni, ripercorreranno la Storia dei Giochi Olimpici e racconteranno ruolo e imprese delle Donne ai Giochi Olimpici.

La rassegna sarà inaugurata ufficialmente martedì 16 settembre, alle ore 12.00. Interverranno Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, Andrea Virgilio, sindaco di Cremona e presidente della Fondazione Museo del Violino, Domenico De Maio, Education and Culture Director della Fondazione Milano Cortina 2026, Luca Zanacchi, assessore allo sport del Comune di Cremona, Virginia Villa, direttore generale del Museo e Franco Ascani, presidente FICTS.

L’iniziativa, inserita nel palinsesto ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026 e parte integrante del Programma Triennale della Cultura 2023-2025, propone un percorso di avvicinamento ai Giochi che intreccia sport, cultura, turismo e scuola, con l’intento di rafforzare la legacy olimpica e rendere accessibile al maggior numero di cittadini lo spirito autentico dell’olimpismo.

“Con questo progetto – spiega l’assessore Caruso – dimostriamo che sport e cultura possono convivere insieme. Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 non saranno solo una grande competizione sportiva, ma anche un’occasione per lasciare un segno nei territori”.

La mostra aperta dal martedì al venerdì dalle 11 alle 17, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero.

Redazione