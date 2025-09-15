LIDIA DICE… PRESENTA A MILANO STANDARD BODIES

Danza, consapevolezza e impegno sociale nella lotta ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

4 e 5 ottobre, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2025 – Dopo aver acceso i riflettori e aver dato voce a storie di invisibilità attraverso il format Standard Nights, Lidia Dice…, associazione no profit attiva nella cultura inclusiva, torna con STANDARD Bodies: un evento di due giorni per rimettere al centro il corpo – reale, fragile, unico – come strumento di dialogo, consapevolezza e trasformazione. L’appuntamento è per il 4 e 5 ottobre 2025 negli spazi del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, partner del progetto e luogo simbolico dove cultura e scienza si intrecciano al sentire umano. STANDARD Bodies ha il Patrocinio del Comune di Milano – Assessorato Welfare e Salute.

STANDARD Bodies è un evento multidisciplinare che intreccia arte, parola e presenza fisica: un’occasione di raccolta fondi, lezioni di danza, talk, laboratori e performance. Il focus è quello di trattare i disturbi alimentari senza stigmi, giudizio o retorica, ma raccontando e facendo vivere l’esperienza della bellezza e dell’unicità di ogni corpo a partire dalla consapevolezza di ognuno dei partecipanti all’evento.

“Il corpo è il primo linguaggio che parliamo. Racconta le paure, le differenze, i desideri, i limiti e la bellezza di ciascuno di noi. Con STANDARD Bodies vogliamo creare uno spazio dove quel linguaggio possa essere ascoltato, senza filtri, senza vergogna, senza standard. Perché ogni corpo ha diritto a essere visto, e soprattutto, vissuto”, racconta Lidia Carew, performer e fondatrice di Lidia Dice…

Il 4 ottobre si terrà una serata di fundraising a sostegno di Nutrimente APS, associazione impegnata nella prevenzione e nella cura dei disturbi alimentari. Si alterneranno momenti di confronto e performance artistiche di alcuni dei protagonisti dell’evento, tra cui la pianista Gloria Campaner e l’artista Francesco Poroli. Al termine, un aperitivo a cura del cuoco Tommaso Fara, fondatore di Foodspot e collaboratore di Nutrimente nel laboratorio Back to Food. Il servizio in sala sarà curato dagli studenti di Immaginazione e Lavoro, così da fornire loro una possibilità concreta per esprimere il proprio talento in un contesto di arte, cultura e impegno sociale.

Il 5 ottobre sarà invece la giornata dedicata ai workshop: lezioni di danza con una selezione di insegnanti internazionali che hanno fatto dell’inclusione e del corpo il centro del loro lavoro. Nel suggestivo contesto di Sala Cenacolo e Sala Polene si alterneranno: Macia Del Prete, coreografa e movement director per star della musica e della moda; Caterina Rago, Direttrice Artistica della CRDANCE COMPANY; Giuseppe-Erik Zarcone, danzatore e insegnante che unisce danza e yoga; Valentina Vernia (Banana), performer che fonde afro e hip hop; Daniele Ziglioli, premiato coreografo contemporaneo; Selene Manzoni, Maître de ballet con esperienze in compagnie internazionali; e Sara Marinaccio, ex ballerina professionista e trainer di Pilates e fitness.

Il programma sarà inoltre arricchito da momenti di talk e di confronto, accessibili non solo ai partecipanti al workshop, ma anche a tutti coloro che visiteranno il Museo durante la giornata del 5 ottobre.

STANDARD BODIES

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Via San Vittore 21, Milano

Serata di opening

4 ottobre 2025, ore 18.30

Ingresso solo su invito con donazione libera a sostegno di Nutrimente APS

Workshop

5 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 20.