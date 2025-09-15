OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 2028, REGIONE ‘APPROVA’ ADESIONE A COMITATO ORGANIZZATORE GIOCHI DOLOMITI VALTELLINA

ASSESSORE SERTORI: PROMUOVIAMO TERRITORI E LA LEGACY DEL GRANDE EVENTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2025 – La Giunta ha approvato, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, la delibera, da inviare alla competente commissione del Consiglio regionale, che propone l’adesione della Regione Lombardia al costituendo Comitato organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici invernali – Dolomiti Valtellina 2028 ‘Comitato Dolomiti Valtellina 2028’.

“A questa realtà – dice Sertori – parteciperanno, in qualità di soci fondatori, oltre alla Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per lo Sport), il ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)”.

I giochi Olimpici giovanili, riservati ad atleti under18, si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento coinvolgendo circa 1.800 atleti.

“Si tratterà di un’occasione – conclude Sertori – per continuare l’opera di valorizzazione dei nostri territori già interessati dalla Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e, in particolare, della Valtellina e la legacy delle Olimpiadi, ovvero quanto delle opere, sportive e infrastrutturali, sarà operativo anche dopo i Giochi e migliorerà fruibilità e mobilità, nonché ovviamente la pratica motoria per le discipline invernali”.

