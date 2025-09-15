Pavia. Domenica 21 settembre torna il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita Alle Cose

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 15 settembre 2025 – Torna a settembre l’appuntamento con il Mercatino del Ri-uso Nuova Vita alle Cose dell’Associazione Arca di Noè: domenica 21, a partire dalla 10, l’Allea di viale Matteotti, si popolerà, com’è ormai consuetudine ogni terza domenica del mese, di bancarelle, colori, curiosità ed oggetti. Abiti, accessori, oggetti per la casa, libri, vinili… tutti in cerca di una seconda vita e di una nuova casa. E dalle 14 alle 18 un flea market tutto speciale, il Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi: in un’area dedicata, bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, accompagnati da un adulto, potranno vendere o barattare libri, fumetti, giocattoli.

Dalle 9 alle 11, inoltre, ASM Pavia sarà presente con un mezzo per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE di piccole dimensioni (ad esempio sedie, stendibiancheria, ventilatori, ferri da stiro, ect). Un operatore agevolerà il carico dei materiali.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e non solo agli espositori del mercato: un’occasione in più per dimostrare la propria green attitude alla sostenibilità.

Il Mercatino del Ri-Uso si conferma, quindi, appuntamento attesissimo e popolare.

Decluttering, metodo Marie Kondo e coscienza ecologica: ogni mese una domenica tutta dedicata non solo alle buone pratiche del riuso ma anche alla socialità e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso il riutilizzo di oggetti che possono ancora essere utili.

Al mercatino delle pulci nel cuore di Pavia si può trovare di tutto un po’ e con un denominatore comune: il ritorno a nuova luce di ciò che è stato accantonato in un angolo. Grazie alla filosofia delle 4 R Riduco, Riuso, Riciclo, Recupero, l’usato di qualcuno può trasformarsi in nuovo per qualcun altro e trovare spazio in una nuova casa.

Organizzato dall’ Associazione ArcadiNoè e patrocinato dal Comune di Pavia, ogni data vede l’adesione di centinaia di privati cittadini di Pavia e provincia. Tanti coloro che sono in lista d’attesa: l’organizzazione prevede la partecipazione a rotazione, previa prenotazione.