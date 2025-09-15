RAVE PARTY SULLE RIVE DEL TICINO: EMESSI 26 PROVVEDIMENTI DI FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO CON DIVIETO DI RITORNO NEL COMUNE DI VIZZOLA TICINO

(mi-lorenteggio.com) Varese, 15 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Varese ha emesso 26 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Vizzola Ticino nei confronti di altrettanti partecipanti ad un rave party, svoltosi in quel Comune lo scorso 17 agosto.

Nella tarda serata del 17 agosto 2025, in prossimità del letto del fiume Ticino, in zona ambientale protetta del Comune di Vizzola Ticino, militari dell’Arma dei Carabinieri competenti per territorio sono intervenuti in forze durante le fasi iniziali di un rave party, che ha visto la partecipazione di circa settanta persone intente a consumare sostanze alcoliche e stupefacenti e ad ascoltare musica ad altissimo volume, con disturbo alle persone dimoranti nel circondario.

I militari hanno interrotto l’evento e sgomberato l’area, identificando tutti i partecipanti ed i promotori, deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio per i reati di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica e riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico non preavvisata.

Il Questore di Varese, sulla base dell’attività di analisi e valutazione della pericolosità sociale effettuata dalla Divisione Anticrimine nei confronti dei predetti partecipanti, ha emesso a carico di 26 di loro il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vizzola Ticino per periodi da un minimo di uno ad un massimo di tre anni.