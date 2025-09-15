Rho. Si rinnova il parco Dei Ronchi: nuovi vialetti e nuove altalene

Investimento di centomila euro per riqualificare l’intera area

(mi-lorenteggio.coM) Rho, 15 settembre 2025 – Il monitoraggio cantieri compiuto dal Sindaco Andrea Orlandi giovedì 11 settembre ha toccato anche il parco di via Dei Ronchi, dove da un paio di mesi sono in corso interventi di riqualificazione. Sul posto l’assessora all’Ambiente Valentina Giro, il responsabile dell’Ufficio Verde Daniele Rosara e i tecnici dell’impresa che cura le opere.

Il parco si trova accanto alla scuola dell’infanzia ed è stato creato nel 2002. I viali in autobloccanti collegavano tra loro 3 aree circolari perimetrate da muretti che avevano funzione di sedute: il rivestimento dei muretti in mattoni a vista risultava in gran parte distaccato, per usura e per vandalismi, rendendo taglienti superfici e spigoli. Dopo diversi interventi tampone, il Comune ha deciso di investire circa 100mila euro per una azione più radicale a tutela soprattutto dei più piccoli.

Le sedute circolari in muratura sono state demolite e si stanno rifacendo tutti i cordoli e la pavimentazione dei vialetti, migliorando l’accessibilità con nuovi percorsi verso via Palmanova. Saranno collocate panchine in metallo e nell’area gioco, realizzata nel 2017, sarà rifatta la pavimentazione anti trauma e le altalene in legno verranno sostituite con altre in metallo, mentre gli altri giochi presenti saranno ricollocati sempre negli spazi del parco. Ci saranno nuove griglie per l’acqua e una nuova fontanella. Il tavolo da pic-nic sarà riposizionato. Rimane al suo posto l’ulivo piantato anni fa in ricordo di Mattia Groe, morto prematuramente.

“La fine del cantiere – spiega l’assessora Valentina Giro – è prevista per i primi di novembre, ma terremo chiuso il parco ancora per qualche settimana in modo da garantire l’attecchimento del manto erboso e per le piantumazioni dei nuovi alberi. A seguire è previsto un intervento di manutenzione del verde del Parco Pomé per la riqualificazione del prato, la sistemazione dell’area gioco di via Aldo Moro e dei due campi da basket in via Labriola e Pirandello”.

Nella foto Daniele Rosara, Valentina Giro, un rappresentante dell’impresa e il Sindaco Andrea Orlandi