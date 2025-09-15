SALINARI (FDI): Al via la raccolta firme contro la chiusura di Piazza Bettini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2025 – È partita oggi la raccolta firme promossa dal Consigliere di Fratelli d’Italia, Antonio Salinari, per chiedere la sospensione del progetto di pedonalizzazione di Piazza Bettini, avviato senza un reale coinvolgimento della cittadinanza.

Il progetto, parte dell’iniziativa “Piazze Aperte”, prevede la chiusura del passaggio tra via Tonezza e via Orsini, la trasformazione di via Tonezza a senso unico e la drastica riduzione dei posti auto in zona, con conseguenti disagi per residenti, commercianti, genitori delle scuole e operatori del mercato settimanale.

La raccolta firme ha l’obiettivo di dare voce ai cittadini che chiedono:

• la sospensione immediata dei lavori,

• un vero processo di ascolto e confronto con residenti e commercianti,

• soluzioni alternative che non compromettano viabilità, parcheggi e attività economiche di quartiere.

«Non si può stravolgere la vita di un intero quartiere senza ascoltare chi lo vive ogni giorno. Piazza Bettini merita un futuro condiviso, non deciso a tavolino da pochi» – dichiara il Consigliere Antonio Salinari.

La raccolta firme sarà attiva nei prossimi giorni attraverso banchetti in piazza, commercianti e punti di incontro nel quartiere.

Redazione