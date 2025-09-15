(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre: SLAP – Spazio Lambrate Arti Performative inaugura la nuova stagione e conferma l’ambizione ad essere punto di riferimento della scena performativa milanese. Nel cuore del quartiere di Lambrate, SLAP è un luogo inedito di confronto e sperimentazione che offre residenze artistiche, eventi dal vivo e percorsi formativi che permettono a performer e creativi di sviluppare progetti in piena libertà. In un momento in cui le arti performative vivono una stagione di crescita internazionale — da New York a Londra fino a Berlino — Milano trova in SLAP un polo culturale in cui ricerca e dialogo si intrecciano in un processo creativo condiviso, proseguendo il cammino avviato nel 2024.

La storia di SLAP nasce a Lambrate, in una casa costruita nel 1918 da Giuseppe Gerosa che nel tempo ha fatto di quell’edificio un vero e proprio centro culturale per la Milano Nord. Nel 2013, con l’intuizione di Laura Gerosa, nipote di Giuseppe, in quel luogo nasce Spazio Lambrate, un nuovo punto di riferimento per artisti e artiste del panorama performativo contemporaneo. Alcuni vi hanno sostato brevemente, altri vi hanno trovato una vera e propria casa, intrecciando con lo spazio e con la comunità una relazione profonda. Dieci anni dopo, l’incontro con il performer Massimiliano Balduzzi segna una nuova svolta: forte di un’esperienza decennale a New York e di collaborazioni con artisti e performer internazionali, Massimiliano porta in SLAP una visione nuova, diventandone direttore artistico. Nel 2023 nasce SLAP – Spazio Lambrate per le Arti Performative, un luogo che offre a giovani artisti percorsi di residenza, di ricerca e sperimentazione.

Dal 2024 SLAP ha introdotto a Milano il suo programma di residenze artistiche, un modello in crescita in Italia e già diffuso nelle grandi metropoli come New York e Berlino. Veri e propri incubatori di creatività, le residenze offrono agli artisti un tempo e uno spazio per vivere, sperimentare e lasciarsi ispirare in un contesto libero e stimolante. Questi luoghi in SLAP prendono il nome di dimoraSLAP: spazi gratuiti dove dedicarsi al processo creativo senza vincoli produttivi immediati valorizzando indipendenza e originalità.

La nuova stagione 2025/2026 di SLAP, prende il via con la prima dimoraSLAP bimestrale di settembre e ottobre con due artisti in residenza. I primi sono un giovane collettivo emergente di danza chiamato Estr4ngier che, durante i due mesi di residenza, cureranno il progetto “In and Out of the Doldrums” – una performance danzata che esplora le complessità delle relazioni umane nel mondo odierno iper connesso. La seconda artista è la coreografa e performer Giulia Roversi. Giulia Roversi ha conseguito un MFA in Choreography presso il Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra e un dottorato di ricerca in Nuovi Media e Pratiche Critico-Curatoriali della Creazione Contemporanea presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Con la performance “HOME” – Roversi porta un’esperienza immersiva di teatro-danza che invita il pubblico ad abitare l’intimità di uno spazio domestico.

La novità della stagione 2025/2026 di SLAP è la residenza annuale, dimora365, che accoglie un artista con esperienza per un periodo continuativo da settembre 2025 ad agosto 2026, offrendo non solo l’accesso agli spazi, ma anche la possibilità di sviluppare laboratori e presentare progetti con eventi in itinere. L’artista in residenza da settembre è Rosita Mariani, danzatrice, performer e ricercatrice con oltre trent’anni di esperienza e collaborazioni con artisti internazionali. Il suo primo spettacolo negli spazi di SLAP esordirà il 19 settembre con “Cartoline dal corpo” – un progetto che esplora il rapporto danza-parola declinato nella forma dell’arte partecipata, nella quale l’improvvisazione incontra le parole scritte dagli spettatori attivando un processo di creazione collaborativa.

Si aggiunge infine la dimoraSLAP stagionale che mantiene aperto uno spazio flessibile per ospitare progetti in transito, come accaduto con il Collettivo 555, formato da performer over 65.

Prosegue inoltre nella stagione 2025/2026 il progetto SLAPinprogress, ideato da Massimiliano Balduzzi, un appuntamento mensile dedicato alla scena delle performance dal vivo a Milano. Ogni evento offre agli artisti e alle artiste la possibilità di condividere lavori in corso, sperimentazioni e pratiche site-specific, favorendo il dialogo con il pubblico e con la comunità artistica. La curatela di ogni serata viene affidata a professionisti e ad altri artisti del settore, per stimolare un confronto tra linguaggi e percorsi diversi. I formati ospitati spaziano da studi embrionali a creazioni inedite, da improvvisazioni estemporanee a installazioni. Il prossimo incontro si terrà il 19 novembre, con la curatela di Pierandrea Rosato, che ha invitato a partecipare Natalia Di Cosmo e Fabio Pronesti.

Completa la programmazione SLAPLab, il percorso di formazione promosso da SLAP. Durante la stagione vengono proposti seminari e laboratori a cadenza mensile, settimanale o in formato intensivo, condotti da artisti attivi in diverse discipline delle arti performative. Nelle prossime settimane prenderanno avvio i corsi dell’artista residente Rosita Mariani (danza contemporanea e somatica), Elena Molon (contemporary ballet), Tommaso Urselli (drammaturgia), Paula Carrara(voce) e Davide Bonetti (danza contemporanea e acrobatica). Un programma pensato per aprire lo spazio anche alla dimensione pedagogica, favorendo lo scambio di pratiche e la crescita di nuove generazioni di performer.

Laura Maddalena Gerosa è la fondatrice e presidente di SLAP, affiancata dalla direzione artistica di Massimiliano Balduzzi. Tutti gli aggiornamenti e le iniziative sono disponibili sui canali ufficiali di Instagram.

CALENDARIO EVENTI SLAP

⁠19 settembre: CARTOLINE, spettacolo di Rosita Mariani – artista di dimora365

⁠⁠28 settembre: SOLO – la competizione, contest di danza urban con DAMNED HOUSE

4/5 ottobre: spettacolo finale di Collettivo 555 – dimoraSLAP stagionale

10 ottobre: dimostrazione collective Estr4ngier – dimoraSLAP bimestrale settembre/ottobre

19 ottobre: SLAPInprogress, a cura di Pierandrea Rosato

⁠⁠9 novembre: SLAPInprogress, a cura di Giacomo De Luca

14 novembre: presentazione della rivista OLTREOCEANO

28 novembre: spettacolo dei vincitori del SOLO – la competizione (DAMNED HOUSE)