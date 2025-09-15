Steriline protagonista a settembre 2025: due appuntamenti internazionali tra India ed Europa

Milano, 15 settembre 2025 – Il mese di settembre 2025 segna una tappa importante per Steriline, azienda italiana specializzata in soluzioni robotizzate e non, per il riempimento e confezionamento asettico di prodotti iniettabili e oftalmici. In meno di due settimane, l’azienda sarà infatti

presente a due eventi di riferimento a livello mondiale:

– Pharma Pro & Pack Expo (Hyderabad, 18-20 settembre 2025)

– FachPack (Norimberga, 23-25 settembre 2025).

Una doppia presenza che conferma la vocazione internazionale di Steriline, pronta a consolidare il proprio ruolo sia nei mercati emergenti sia in quelli più maturi, con un’offerta tecnologica sempre più innovativa e sostenibile.

Pharma Pro & Pack Expo 2025: il cuore dell’industria farmaceutica indiana

Dal 18 al 20 settembre, Steriline tornerà per il secondo anno consecutivo a Pharma Pro & Pack Expo, la principale fiera indiana dedicata al settore farmaceutico e al packaging.

L’appuntamento si terrà presso l’HITEX Exhibition Centre di Hyderabad, una delle capitali del pharma a livello globale.

Steriline accoglierà i visitatori allo stand H6-D31, Padiglione 6, con l’obiettivo di presentare la propria gamma di soluzioni robotizzate per la produzione sterile. La partecipazione rafforza il legame con l’India, un mercato strategico per la crescita dell’azienda: non a caso, già nel 2023, Steriline ha inaugurato una sede a Mumbai, per garantire supporto locale a clienti e partner tramite la controllata Steriline Asia Private Limited.

“L’India rappresenta uno snodo fondamentale per l’industria farmaceutica globale, ed essere presenti a Pharma Pro & Pack Expo 2025 significa consolidare relazioni e proporre tecnologie all’avanguardia in un contesto in rapida espansione”, ha dichiarato Federico Fumagalli, Chief Sales Officer di Steriline.

Grazie a una domanda crescente di farmaci e vaccini, il subcontinente indiano richiede sempre più soluzioni affidabili per il riempimento e il confezionamento asettico: un ambito in cui Steriline può offrire competenze uniche, con linee modulari, robotizzate e personalizzabili.

FachPack 2025: debutto a Norimberga con l’innovazione robotica 3D

Pochi giorni dopo, dal 23 al 25 settembre, Steriline farà il suo debutto ufficiale a FachPack2025, una delle fiere europee più importanti dedicate al packaging e alla logistica. L’appuntamentoavrà luogo presso il centro espositivo di Norimberga, in Germania.

Steriline sarà presente allo stand 3C-550, Padiglione 3C, per presentare un’innovazione che segna un passo avanti nella robotica applicata al settore farmaceutico: la Robotic 3D Control and Picking Solution (3D CPS).

Questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con l’Istituto di Sistemi e Software del Politecnico di Milano (ISS), introduce un sistema di visione tridimensionale strutturata che consente ai robot di identificare e manipolare tappi e capsule in modo estremamente preciso. Ilrisultato è un processo di capping e crimping più sicuro, con una drastica riduzione del rischio di contaminazione e dispersione di particelle.

Il sistema 3D CPS si dimostra particolarmente adatto in contesti produttivi moderni, caratterizzati da batch ridotti, medicina personalizzata e terapie avanzate, dove flessibilità e affidabilità sono essenziali. Con questa novità, Steriline conferma il proprio impegno a guidare l’innovazione tecnologica e a rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Una strategia globale: dall’Asia all’Europa

La partecipazione consecutiva a Pharma Pro & Pack Expo e FachPack non è casuale, ma rappresenta una precisa scelta strategica. Da un lato, Steriline rafforza la propria presenza in Asia, un’area caratterizzata da tassi di crescita altissimi; dall’altro, entra in scena in una delle vetrine più prestigiose d’Europa, portando con sé un’innovazione tecnologica dirompente.

Questa combinazione permette a Steriline di dialogare con partner globali, consolidare relazioni nei mercati chiave e, al tempo stesso, dimostrare come la propria esperienza nel packaging asettico possa fare la differenza in un settore farmaceutico sempre più orientato a qualità, sicurezza e sostenibilità.

Informazioni di contatto

Con un settembre ricco di appuntamenti internazionali, Steriline dimostra ancora una volta di voler essere protagonista nel settore del packaging farmaceutico, coniugando tradizione italiana, visione globale e spinta continua all’innovazione. Che si tratti del mercato indiano in piena espansione o di quello europeo, l’obiettivo rimane lo stesso: offrire soluzioni affidabili, flessibili e all’avanguardia per garantire la massima sicurezza nella produzione di farmaci destinati a milioni di persone in tutto il mondo.

Tutti gli operatori del primary packaging farmaceutico sono invitati a visitare Steriline al Pharma Pro & Pack Expo di Hyderabad e al FachPack 2025 di Norimberga. Per ulteriori informazioni sui futuri appuntamenti di Steriline, è possibile consultare il calendario aggiornato degli eventi

direttamente sui canali ufficiali:

Website: www.steriline.it

LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl

