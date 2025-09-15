Triennale Milano. Ingresso gratuito per gli studenti alla 24a Esposizione Internazionale dal 16 settembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2025 – Per gli studenti di tutte le scuole e le università l’ingresso a Inequalities sarà gratuito da martedì 16 settembre fino alla fine dell’Esposizione, domenica 9 novembre. In vista della ripresa delle scuole e dei corsi universitari, Triennale Milano offre a tutti gli studenti, sia che si presentino individualmente che prenotino con la propria classe, la possibilità di visitare gratuitamente Inequalities e di scoprire le sue mostre, i progetti speciali e le partecipazioni internazionali.



Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, dichiara: “Dopo la grande partecipazione che abbiamo registrato con la gratuità durante il mese di agosto, abbiamo deciso di coinvolgere ancora di più gli studenti di tutte le scuole e università, perché possano partecipare attivamente alla riflessione su temi urgenti e fondamentali come quelli delle crescenti diseguaglianze che attraversano le nostre società. Ci auguriamo che le mostre di Inequalities, attraverso le proposte e i contributi di designer, architetti, artisti, curatori e studiosi di tutto il mondo, possano contribuire a stimolare il loro pensiero critico mettendoli in contatto con nuove prospettive e punti di vista.”

I biglietti d’ingresso omaggio, della validità di un giorno, si potranno prenotare da oggi, lunedì 15 settembre, sul sito triennale.org, selezionando la data prescelta per la visita, o richiedere il giorno stesso della visita in biglietteria. Le scuole di ogni ordine e grado e le università possono scoprire le offerte loro dedicate e prenotare consultando la sezione “Impara / Attività per scuole” su triennale.org. La prenotazione per i gruppi scuola è obbligatoria.

Informazioni e orari

Orari Esposizione Internazionale

martedì – domenica: 10.30 – 20.00

(ultimo ingresso 19.00)

Redazione