“Ai confini del mondo” con Matteo Della Bordella da DF Sport Specialist a Cesano Boscone



Appuntamento venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20.30 da DF Sport Specialist

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 settembre 2025 – Un appuntamento di rilievo con Matteo Della Bordella apre il ciclo autunnale di incontri “A tu per tu con i grandi dello sport”.

La serata, organizzata dal CAI Corsico in collaborazione con DF Sport Specialist, è nata con l’intento di celebrare il cinquantesimo anniversario della fondazione della sezione, avvenuta nel 1975.

“Ai confini del mondo” è il titolo dell’evento che si svolgerà venerdì 3 ottobre alle ore 20.30 presso il negozio DF Sport Specialist in Via Benedetto Croce 9 a Cesano Boscone (MI).

Matteo Della Bordella, alpinista, arrampicatore ed esploratore, fa parte del Team di Ambassador DF Sport Specialist, è conosciuto per il suo approccio alla montagna “by fair means”, ad armi pari, caratterizzato da un alpinismo essenziale, concreto e leggero.

Protagonista in diverse occasioni delle serate “A tu per tu con i grandi dello sport”, Matteo Della Bordella regala sempre al pubblico intense emozioni con i racconti delle sue spedizioni.

Membro dei Ragni di Lecco dal 2006, Della Bordella accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso immagini e filmati che ripercorrono la sua straordinaria carriera alpinistica, dalle grandi spedizioni in Groenlandia fino alle iconiche montagne della Patagonia, terra a lui particolarmente cara e considerata una vera e propria seconda casa.

“Quando la montagna è la tua vita, quando mettere le mani sulla roccia è il primo pensiero che ti afferra al risveglio, è impossibile resistere al fascino di certe vette – afferma Matteo Della Bordella. Perché le montagne non sono tutte uguali. Ci sono quelle che ti fanno sentire a casa, a cui si legano ricordi ed esperienze indimenticabili, e quelle che ti sfidano con la loro inarrivabile bellezza.”

In Patagonia Della Bordella ha aperto diverse vie, in particolare “Brothers in arms” sul Cerro Torre, fino ad arrivare all’ultima avventura vissuta con i ragazzi del Cai Eagle Team che si è conclusa con la salita di Gringos Locos al Cerro Piergiorgio.

La serata sarà anche l’occasione per presentare l’ultimo libro di Matteo dal titolo “La vetta della vita. Una nuova via sul Cerro Torre: il mio sogno sospeso tra roccia e cielo.”