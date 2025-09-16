AMBIENTE, A PALAZZO LOMBARDIA LA PREMIAZIONE DEL CONTEST FOTOGRAFICO DELLA GIORNATA DEL VERDE PULITO 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2025 – Il ruolo chiave dei territori nel percorso di transizione ecologica e le potenzialità dei social network come strumento per promuovere in modo efficace l’importanza della tutela ambientale tra i cittadini. Sono stati questi i temi principali dell’intervento dell’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, che oggi ha premiato, a Palazzo Lombardia, i Comuni vincitori del contest fotografico organizzato nell’ambito della Giornata del Verde Pulito 2025. L’iniziativa della Regione che quest’anno si è svolta lo scorso 18 maggio, ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla sostenibilità per promuovere la diffusione di best practice sul territorio. Nello specifico, il premio fotografico prevede tre diverse categorie: Comuni piccoli, medi e grandi, a cui si aggiunge una menzione speciale.

“La Giornata del Verde Pulito, con la call fotografica – ha detto Maione – rappresenta un’iniziativa che nella sua semplicità ha una grande portata educativa, perché coinvolge i cittadini, associazioni di volontariato e amministrazioni locali rendendoli protagonisti della tutela del territorio. Ognuno con il suo impegno dà un contributo importante per diffondere in modo capillare la cultura dell’ambiente. Grazie a questo progetto si diffonde la bellezza del territori, mettendo le potenzialità espressive dei social a servizio della tutela ambientale”.

Nelle sue conclusioni l’assessore ha poi portato anche un saluto a nome del presidente di Regione Attilio Fontana, sottolineando come la Giunta consideri lo sviluppo sostenibile l’elemento che orienta tutte le politiche regionali: “La Lombardia – ha aggiunto – è in prima linea sui temi ambientali anche grazie al grande contributo dei cittadini che quotidianamente si impegnano a promuovere iniziative green sul territorio. Si tratta di un capitale umano prezioso per diffondere l’importanza della tutela ambientale e renderla un reale lavoro di squadra”.

Ad aggiudicarsi i diversi riconoscimenti sono stati gli scatti più votati dal pubblico sugli account social di Regione Lombardia, fotografie che hanno saputo trasmettere in modo creativo l’importanza di promuovere i temi della tutela ambientale.

Qui di seguito la classifica finale della social call:

Comuni piccoli (meno di 5.000 abitanti)

1 Comune di Aprica (SO)

2 Comune di Remedello (BS)

3 Comune di Ballabio (LC)

Comuni medi (tra 5.000 e 15.000 abitanti)

1 Comune di Olginate (LC)

2 Comune di Sarezzo (BS)

3 Comune di Asola (MN)

Comuni grandi (più di 15.000 abitanti)

1 Comune di Lumezzane (BS)

2 Comune di Bareggio (MI)

3 Comune di Garbagnate Milanese (MI)

Menzione speciale

Comune di Orzinuovi (BS)

La menzione speciale è stata assegnata al progetto ‘La piazza diventa green’, un’iniziativa che ha visto i commercianti della piazza principale del paese diventare promotori dei valori della sostenibilità. Nello specifico, ogni negozio ha esposto opere artistiche, installazioni interattive a tema green e ha ospitato eventi per promuovere i valori dello sviluppo sostenibile. E’ inoltre stato realizzato un ‘muro delle idee’ dove chiunque poteva scrivere una frase o realizzare un disegno per sottolineare l’importanza di compiere azioni a tutela del pianeta.

I primi classificati di ciascuna categoria, oltre ad aver ritirato la pergamena della giornata del Verde pulito, hanno ottenuto l’opportunità di utilizzare uno spazio messo a disposizione da Regione Lombardia, il 21 gennaio 2026, per presentare le proprie iniziative ambientali sul territorio. Questa vetrina consentirà ai Comuni di condividere le loro esperienze in modo creativo, sfruttando le potenzialità espressive di diversi mezzi di comunicazione: video, fotografie, racconti, presentazioni, performance teatrali o musicali, oppure interventi pubblici.

Redazione