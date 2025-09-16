Bollate. Il Sindaco consegna l’Eccellenza a 8 dipendenti comunali

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 16 settembre 2025 – Premiate le Eccellenze dipendenti 2025. Oggi 16 ottobre, in sala Giunta, il Sindaco Francesco Vassallo e il Segretario comunale Stefanea Laura Martina hanno consegnato gli attestati di eccellenza a 8 dipendenti comunali che si sono distinti nel corso del 2024 per il lavoro svolto nel Comune di Bollate. Ecco il testo della motivazione scritta sull’attestato consegnato ai dipendenti.

“Complimenti vivissimi per il traguardo raggiunto e i nostri più sinceri ringraziamenti per il contributo dato all’Ente. Auguri per un futuro sempre ricco di soddisfazioni”

Dipendenti, ma soprattutto persone preparate e competenti che rappresentano lo specchio dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza di un’Amministrazione moderna ed efficiente.

«Il riconoscimento che consegniamo oggi – dicono ilSindaco e il Segretario – ha un valore simbolico importante e rappresenta uno stimolo a proseguire nel lavoro con passione e professionalità. Le eccellenze premiate dimostrano come dietro i servizi comunali ci siano persone competenti, preparate e profondamente impegnate al servizio della comunità. A loro va il nostro ringraziamento sincero, insieme all’augurio di continuare a crescere e a contribuire al bene della nostra città con lo stesso entusiasmo mostrato finora».

A questa prima premiazione ne seguirà una successiva, in data da destinarsi, con altri 7 dipendenti premiati. Complimenti a tutti!

Ecco i nomi: