Buccinasco – Inauguriamo il “Giardino della Biodiversità” in via Scarlatti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 16 settembre 2025 – Tra le vie Scarlatti, Solferino e Romagna è nato un piccolo “Giardino della Biodiversità”, progetto di riqualificazione ecologica, unico nel suo genere, pensato per valorizzare e proteggere le specie animali e vegetali del nostro ecosistema.

Si tratta di un prato fiorito, un’area seminata che riproduce un prato naturale con specie erbacee spontanee, seminate in miscuglio, per creare macchie fiorite molto ornamentali. Nella piccola area è stato realizzato anche un sentiero in calcestre per le passeggiate dei cittadini (e degli insetti), con un invito all’esplorazione delle diverse fioriture in primavera e in estate e delle macchie arbustive.

La cittadinanza è invitata a un momento inaugurale, con “due passi nella biodiversità”, venerdì 19 settembre alle ore 18 in via Scarlatti.

