Cesano Boscone. La Patrona ritorna a San Giovanni Battista – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 settembre 2025 – La Festa Patronale entra nel vivo, dopo il trasferimento della Patrona Madonna del Rosario nelle chiese dei quartieri di San Giustino e Sant’Ireneo, ieri sera, il ritorno nella Chiesa di San Giovanni Battista, dove come tradizione, nel pomeriggio di domenica, si terrà la tradizionale processione per le vie della città. Nel corso dei due trasferimenti, il nuovo Parroco, Don Fabio Verga ha preso possesso di tutte le parrocchie che compongono la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario.
V. A.