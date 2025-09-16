Cesano Boscone (MI) – Nuovo slancio per la Civica Scuola di Musica e teatro

Con la nuova gestione a cura della Aurea Academy la Casa della Musica sarà sempre di più un punto di riferimento culturale per la comunità cesanese, con nuovi corsi musicali, apertura al territorio, progetti inclusivi e percorsi per le scuole. Open day sabato 20 e domenica 21 settembre

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 settembre 2025 – Tra continuità e innovazione, nuovi progetti culturali, eventi, laboratori e attività inclusive, inizia il nuovo anno della Civica Scuola di Musica e Teatro di Cesano Boscone. Con la gestione della Aurea Academy che apre le porte alla città sabato 20 e domenica 21 settembre presso la Casa della Musica di via Kennedy.

«La cultura deve essere accessibile a tutti, senza limitazioni – dichiara il sindaco Marco Pozza – ed è per questo che abbiamo deciso di inserire nel bando alcuni elementi specifici. Il progetto proposto è di qualità e riteniamo possa accrescere il legame con il territorio, anche favorendo sinergie tra diverse realtà culturali che troveranno nella sede di via Matteotti uno spazio aperto a progetti anche innovativi. Un’opportunità di slancio che è nostra volontà sostenere».

Confermati i corsi individuali e d’insieme, con continuità didattica tra i docenti e gli allievi della gestione precedente. Durante le giornate di open day si potranno provare gli strumenti, conoscere gli insegnanti e scoprire le numerose novità, come i corsi amatoriali di teatro e arti visive o il laboratorio di liuteria per bambini: attraverso attività artigianali, pratiche e creative, scopriranno come si genera il suono e avranno un primo approccio alla costruzione di semplici strumenti sonori.

Verranno inoltre proposti incontri di educazione musicale nelle scuole primarie, a titolo gratuito e, altra novità importante, progetti inclusivi per rendere la musica accessibile e fruibile a tutti. Con la musicoterapia, si proporrà l’ascolto guidato da uno specialista al fine di rilassare corpo e mente e si offriranno percorsi sviluppati in gruppo o individualmente a bambini con disturbi dell’apprendimento o con disabilità.

Il giardino interno della Scuola sarà utilizzato per realizzare un orto sociale per educare i bambini all’ecologia, alla socialità e alla condivisione e si proporranno tante attività rivolte ai giovani: dai corsi musicali alla produzione musicale pop, rock e trap; tecniche per creare beat e mixare brani, scrittura del testo, registrazione in studio, realizzazione di copertine e video musicali. Si darà inoltre spazio alla street art, con corsi di gruppo seguiti da un esperto con cui realizzare opere artistiche in spazi pubblici.

Tra le novità, anche i corsi sociali per anziani di musica d’insieme e gruppi di disegno in musica per promuovere il benessere e la socializzazione attraverso attività musicali e visive.

«La Aura Academy propone alla nostra comunità un progetto di grande valore – aggiunge Aldo Guastafierro, assessore alle Politiche per la cultura e il tempo libero, per l’istruzione e per i giovani – e contiamo che il teatro di via Kennedy possa diventare un vero punto di riferimento culturale per la nostra cittadinanza, promuovendo la musica innanzitutto tra i più piccoli e gli adolescenti, ma aprendosi anche a tutti gli altri, dalle persone in pensione ai musicisti con diverse abilità. Ci saranno tante opportunità soprattutto per i giovani, e spero che i nostri ragazzi le vorranno cogliere, perché in particolare a loro vogliamo rivolgerci. Ma si darà spazio anche alle tante realtà culturali sociali che operano nel nostro territorio: la Civica di Musica e il Teatro della Musica potranno diventare lo spazio di tutti, uno spazio vivo attrattivo, dando vita a nuove reti e collaborazioni, con attività ed eventi inediti».

Il direttore artistico della Scuola è Giorgio Robustellini, già docente di musica a Cesano Boscone e a Pioltello, Cassano D’Adda, Opera e direttore artistico della Scuola Civica di Musica di Cernusco sul Naviglio dal 2011 al 2025. Diplomato in Saxofono presso il Conservatorio di Brescia, ha conseguito la laurea di secondo livello in musica jazz al conservatorio di Adria ed è docente di sassofono, musica jazz, pianoforte e musica d’insieme. Insieme a lui, con la nuova gestione, anche altri docenti che già conoscono la realtà cesanese.

Per informazioni: https://www.aureacademy.it/; info@aureacademy.it; t. +39 375 9797975

Redazione

(in foto da sx Giorgio Robustellini (direttore artistico), l’assessore Aldo Guastafierro, il sindaco Marco Pozza e Laura Agnello, dell’organizzazione di Area Academy).