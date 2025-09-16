Charlie Kirk. Scurati (Lega): “Dal Consiglio regionale un segnale forte di rispetto e libertà”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2025 – “Oggi in Aula abbiamo osservato un minuto di silenzio per ricordare Charlie Kirk, assassinato nello Utah a soli 31 anni mentre dialogava con gli studenti. Un gesto semplice ma carico di significato, per onorare chi ha difeso fino all’ultimo la libertà di pensiero”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, che aggiunge: “Mentre il Parlamento europeo ha scelto di voltarsi dall’altra parte, la Lombardia ha dato un segnale opposto: rispetto, memoria e libertà. Dispiace che, mentre si chiede il ritorno al confronto democratico per dare un messaggio ai nostri giovani, Majorino dai banchi dell’opposizione non abbia perso tempo per fare l’esatto contrario, alzando i toni e dimostrandosi ossessionato da Salvini e dalle politiche portate avanti dalla Lega: un atteggiamento che rivela solo livore e mancanza di rispetto”.

Redazione