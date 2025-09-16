Commercio ambulante, Cecchetti (Lega): “Presentata interrogazione al Governo contro abusivismo e concorrenza sleale”

Di
Redazione
-
0
62

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre- “Il commercio ambulante è un settore che già oggi deve far fronte a costi di gestione e difficoltà legate all’approvvigionamento. A tutto questo si aggiungono fenomeni sempre più diffusi come l’abusivismo, le cosiddette finte fiere e le società create ad hoc, che con contratti solo formalmente regolari finiscono per generare effetti distorsivi sul lavoro e sulla concorrenza. Sono pratiche che minano la stabilità occupazionale, penalizzano gli operatori onesti e mettono a rischio la qualità dei prodotti offerti ai consumatori.

Secondo gli ultimi dati ufficiali di Unioncamere-Infocamere, il 57% degli ambulanti in Italia è rappresentato da operatori stranieri. Ed è proprio in questo contesto che crescono fenomeni di concorrenza sleale e di vantaggi indebiti nell’ottenere posteggi e spazi di mercato, aggravando ulteriormente la situazione per chi opera nel rispetto delle regole.

Per queste ragioni ho presentato un’interrogazione parlamentare al Governo per chiedere controlli più incisivi e misure normative urgenti, così da tutelare il commercio ambulante onesto e difendere un settore storico e vitale per l’economia locale.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui