Commercio ambulante, Cecchetti (Lega): “Presentata interrogazione al Governo contro abusivismo e concorrenza sleale”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre- “Il commercio ambulante è un settore che già oggi deve far fronte a costi di gestione e difficoltà legate all’approvvigionamento. A tutto questo si aggiungono fenomeni sempre più diffusi come l’abusivismo, le cosiddette finte fiere e le società create ad hoc, che con contratti solo formalmente regolari finiscono per generare effetti distorsivi sul lavoro e sulla concorrenza. Sono pratiche che minano la stabilità occupazionale, penalizzano gli operatori onesti e mettono a rischio la qualità dei prodotti offerti ai consumatori.

Secondo gli ultimi dati ufficiali di Unioncamere-Infocamere, il 57% degli ambulanti in Italia è rappresentato da operatori stranieri. Ed è proprio in questo contesto che crescono fenomeni di concorrenza sleale e di vantaggi indebiti nell’ottenere posteggi e spazi di mercato, aggravando ulteriormente la situazione per chi opera nel rispetto delle regole.

Per queste ragioni ho presentato un’interrogazione parlamentare al Governo per chiedere controlli più incisivi e misure normative urgenti, così da tutelare il commercio ambulante onesto e difendere un settore storico e vitale per l’economia locale.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.