Como, fermato per un controllo sul Lungo Lago, reagisce violentemente. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 16 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato, per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, un 23enne tunisino in Italia senza fissa dimora e privo di documenti d’identificazione.

Intorno alle 14.00, a seguito di segnalazione al 112 N.U.E che riferiva la presenza di un gruppetto che stazionava in zona Villa Olmo intento a consumare presumibilmente stupefacenti, gli agenti dell’equipaggio “Nibbio” della Questura di Como, si sono recati nei pressi della passeggiata Lino Gelpi a Como, procedendo al controllo di un 23enne.

Quest’ultimo, da subito si è mostrato insofferente al controllo, tentando più volte di eludere il controllo cercando di allontanarsi dagli agenti, gettando nel lago, con un gesto improvviso e repentino, un sacchetto trasparente con all’interno involucri separati contenenti presumibilmente sostanze illecite, assumendo al contempo un comportamento aggressivo nei confronti degli agenti, spintonandoli e dimenandosi; vedendo la poca collaborazione e l’aggressività del 23enne, gli agenti lo hanno immobilizzato per l’incolumità personale, nonché dei passanti.

Giunti in Questura, gli operatori hanno proceduto all’identificazione completa del 23enne il quale annoverava svariati precedenti per reati contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione, nonché attualmente sottoposto all’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Como a seguito di una misura dell’Ufficio Matricola della Casa Circondariale “Il Bassone” di Como.

E’ stato, così, denunciato in stato di libertà, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale; al vaglio dell’Ufficio Immigrazione la posizione del giovane.

Redazione