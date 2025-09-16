Como, identificati su un’auto rubata, senza assicurazione e senza revisione. 40enne denunciata per ricettazione

(mi-lorenteggio.com) Como, 16 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà per ricettazione, una 40enne di Monte Olimpino, con precedenti di polizia.

Verso l’una e mezza di questa notte una Volante, durante il capillare servizio di controllo del territorio, in via Rienza a Como, ha proceduto al controllo un’auto in sosta con due donne ed un uomo a bordo.

Dalle primissime risultanze del controllo l’autovettura è risultata essere rubata nel milanese e denunciata il 13 settembre 2025, oltretutto era priva di assicurazione e revisione periodica.

Dal controllo degli occupanti invece è emerso che, un 37enne di Orsenigo (CO) avesse precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti, una 48enne di Nesso (CO) per reati contro la persona e per guida in stato di ebrezza ed infine a carico della 40enne di Monte Olimpino, che si trovava materialmente alla guida dell’auto, precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto illegale di armi.

Considerato il possesso dell’auto provento di furto, la 40enne è stata accompagnata in Questura e denunciata per ricettazione, l’auto è stata posta in sequestro.

