Gran Premio dei Sei Laghi, Trofeo Villa d’Este 2025 – Esiti e vincitori

(mi-lorenteggio.com) Varese, 16 settembre 2025 – È avvenuta sabato sera (13 settembre), presso l’Aero Club di Como, la premiazione del Gran Premio dei Sei Laghi – Trofeo Villa d’Este 2025, in una cerimonia riservata a partecipanti e autorità.

Tutti gli iscritti hanno preso parte alla gara con entusiasmo e uno spirito acceso di competizione e rivalità, ma nel più rigoroso fair play, ciascuno provenendo da background e storie di volo diverse.

La classifica:

Alessandro Ganci – Gabriele Ferruzzi Cessna 172 I-GABU

Natalia Khludova – Gabriele Ermecini Cessna 172 I-SAAB

Isidor Von Arx – Esther Rimensberger Piper PA18 I-GEGE

Giovanni Tagliabue – Donatella Decise Cessna 172 I-BISB

Marco Cigardi – Valeria Di Blasi Cessna 172 I-GNHR

Matteo De Campo – Andrea Gambusera Cessna 172 I-GDRX

Michele Travierso – Dario Cadoni Cessna 172 I-GDRX

Giorgio Donadoni – Andrea Ratti Cessna 172 I-SAAB

Francesca Zardini – Edoardo Passani Cessna 172 I-GABU

Mario Pittorelli – Antonio Carati Cessna 172 I-GNHR

Eros Marra – Bruno Montecamozzo Cessna 172 I-BISB

Ronny Stølan – Finn Kristoffer Hansen Cessna 172 I-PVLC

Nicola Ruggiero – Davide Galletti Piper PA18 I-GEGE

Enrico Guggiari – Meryem Yüksel Cessna 172 I-PVLC

Il Gran Premio dei Sei Laghi- Trofeo Villa d’Este è giunto quest’anno all’undicesima edizione in età moderna, da quando, nel 2014, la tradizione è stata ripresa, riconosciuta come gara open all’interno del Campionato Italiano della Specialità Volo Motore dall’Aero Club d’Italia, CONI e FAI (Fédération Aéronautique Internationale).

Il Gran Premio dei Sei Laghi – Trofeo Villa d’Este ringrazia per il patrocinio il Comune di Como, il main sponsor, il Grand Hotel Villa d’Este, che ha predispostio il Trofeo Villa d’Este, destinato ai primi classificati, ed ancora i seguenti sponsors: AirBP, partner storico dal 2015, che per quest’edizione ha pensato ad un riconoscimento speciale: AirBP Sustainable Rally Award; ed ancora Autoluce, sponsor della gara dal 2022, già partner tecnico di Aero Club Como e punto di riferimento nell’ambito dell’aftermarket automotive, UNIMATIC watches, un marchio italiano di orologi contemporanei, rinomato per la sua eccellente funzionalità e il design minimalista. A loro si è aggiunta, in questa edizione, una cordata di importanti ed autorevoli eccellenze del territorio: Maserati Scuderia Blu, Remax Essenza, The Re/Max Collection Acquadulza, Divani & Divani by Natuzzi, Como 1907, Chiarella Lake Como, Kessel Classic.

L’AirBP Sustainable Rally Award è andato a Michele Travierso e Dario Cadoni sul Cessna 172 I-GDRX per l’efficienza, che è stata valutata confrontando il consumo di carburante e la distanza realmente percorsa, con quelli teorici previsti per la gara.

Tutti gli sponsors e i partners hanno avuto uno spazio dedicato nell’ambito dell’Aero Village, allestito nella zona dell’hangar.

Se una parte dello spazio esterno è stato dedicata ad auto Maserati, Kessel Classic ha esposto all’interno una Ferrari da corsa, storica, la 126 C (Chassis 047) del 1980, pilotata da Gilles Villeneuve. Questa macchina fu la prima monoposto turbo, prodotta dall’azienda, poi migliorata e testata per tutto il 1980 a Fiorano, Imola, in altri circuiti.

Come nelle passate stagioni, ad aggiungere pathos e adrenalina, un equipaggio di giovanissimi piloti (Giorgio Donadoni e Andrea Ratti Cessna 172 I-SAAB), -classificatosi all’ottavo posto- proveniente dall’Istituto Aeronautico Casnati -partner sempre di tutte le iniziative del Club e della Scuola di volo, anche con la sezione dell’Istituto Alberghiero-.

È stata presente anche una delegazione proveniente dalla Praxis Aero dell’Università Bilim di Antalya, in navigazione con Enrico Guggiari, Presidente Aero Club Como pilota (Enrico Guggiari – Meryem Yüksel Cessna 172 I-PVLC), in virtù della partnership sottoscritta in esclusiva con Aero Club Como affinché gli studenti della Praxis Aero dell’Università Bilim di Antalya possano conseguire l’abilitazione agli idrovolanti sul Lario.

Proprio l’Università di Antalya ha offerto, a coloro che si sono posizionati primi e secondi in classifica, un viaggio in Turchia a dicembre, in occasione di un’importante cerimonia che premia i migliori aviatori dell’anno.

Applauditissimo come sempre, per l’aver saputo coinvolgere il grande pubblico e la cittadinanza, e tutti quelli che hanno orbitato nella zona dell’Aero Village (diverse centinaia in ogni momento della giornata), Giuseppe Macchi, giornalista dal 1982, già speaker di eventi motoristici di successo, tra cui il Motor Show Bologna, la 1000 Miglia, Targa Florio, e curatore dell’ufficio stampa di rally celebri come il Villa d’Este Trofeo Aci Como e altri eventi internazionali.