Il Futuro del Mercato Immobiliare si decide a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2025 – FIAIP ( Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), collegio di Milano e Lombardia, è lieta di annunciare un convegno di straordinaria rilevanza che si terrà il prossimo 19 settembre 2025 a Milano, presso la sede di ASSOLOMBARDA.

L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per addetti ai lavori, istituzioni e media, con l’obiettivo di analizzare le sfide e le opportunità che stanno ridisegnando il settore immobiliare in Italia.

Un Parterre di eccellenza e temi di attualità

Il convegno vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico ed economico, garantendo un dibattito di alto profilo e risposte concrete alle domande più urgenti del settore. Interverranno il Presidente Nazionale FIAIP, il Presidente del Collegio Notarile di Milano, e importanti personalità politiche come Alessandro Morelli, Isabella Tovaglieri, Pierfrancesco Majorino ed Emanuele Monti.

Gli argomenti in discussione sono di grande interesse per il pubblico e per la stampa:

Politiche Abitative e il Futuro del Mercato: Quali soluzioni per l’accesso alla casa e come evolveranno le dinamiche di compravendita e locazione?

La Figura dell’Agente Immobiliare Professionale: Un focus sulla sua evoluzione, con l’introduzione di nuove normative che ne rafforzano il ruolo e la professionalità.

Dati e Analisi del Settore: Verranno presentati in anteprima i valori immobiliari del primo semestre 2025, grazie alla partnership con MONITORA, offrendo una bussola indispensabile per investitori e cittadini.

Le Nuove Frontiere del Settore: Uno sguardo sulle innovazioni come il Senior Living, un mercato in forte espansione che risponde alle esigenze di una popolazione che invecchia.

Perché questo evento è di interesse per i media?

Questo convegno non è solo un incontro tecnico, ma un’occasione per generare notizie di grande impatto. La presenza di figure politiche di rilievo e la discussione su temi sensibili come le politiche abitative e le normative professionali offrono spunti per approfondimenti, interviste esclusive e servizi televisivi. I dati di mercato, presentati in anteprima, costituiscono una notizia economica di primo piano.

Redazione