La Valle Olona in bicicletta: domenica 21 settembre percorso guidato gratuito da Appiano Gentile a Castelnuovo Bozzente

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre il quarto appuntamento del programma di escursioni gratuito promosso dal Parco Pineta per conoscere la Valle Olona e i suoi dintorni in modo lento e sostenibile

Lungo il fiume Olona si possono incontrare tesori storici, artistici e naturalistici: il modo migliore per conoscere e assaporare questi luoghi è attraverso percorsi lenti, alla portata di tutte e tutti, seguendo la ciclopedonale e le strade dei paesi cresciuti lungo questo importante fiume. Per farlo, i Parchi ATE Insubria-Olona propongono, in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella promozione dei beni culturali della provincia di Varese, un programma di sei escursioni in bicicletta per esplorare questi territori.

“L’Olona in biciletta. Tante storie, senza fretta” è un programma di escursioni gratuite in bicicletta che si svolgerà tra luglio e novembre e vi accompagnerà a conoscere la storia di alcuni paesi ed edifici che non erano ancora stati proposti nelle scorse due edizioni. Ecco il programma:

L’appuntamento è domenica 21 settembre alle ore 09.30 l’escursione partirà da Appiano Gentile, dove visiteremo la Chiesa di Santo Stefano, costruzione interessante che conserva in facciata l’abside romanico, fino ad arrivare a Castelnuovo Bozzente, dove si trova la sede istituzionale del Parco Pineta. Al ritorno, sempre prendendo il Lungo Parco, si visiterà la Chiesa della Madonna del Monte Carmelo, posta ai margini della pineta di Appiano e immersa nella natura. La difficoltà è media e il percorso è adatto a mountain bike.

L’unica escursione pomeridiana sarà domenica 19 ottobre, per una visita alla Festa delle Castagne che ci sarà presso il Centro Didattico Scientifico di Tradate. L’inizio è alle ore 14.30 presso il Monastero di Torba e si raggiungerà il Centro Didattico incontrando la Chiesa del Crocifisso, che conserva al suo interno un affresco del Morazzone, e la Chiesa prepositurale di Santo Stefano. Il percorso è facile e adatto a tutti i tipi di biciletta, ma è preferibile la mountain bike perché l’ultimo tratto su strada sterrata.

L’ultima escursione sarà domenica 2 novembre alle ore 09.30: si visiteranno le aree umide di Beregazzo con Figliaro e, percorrendo il bosco, il Santuario a Oltrona San Mamette, collocata in una posizione panoramica che ci permetterà di osservare altre zone del Parco Pineta. Si parlerà anche del valore ecologico, faunistico e floristico di questi luoghi, prendendo come spunto lo stagno della Ca’ Bianca. La difficoltà è media ed è presente un dislivello di 200 mt. Il percorso è adatto solo a mountain bike.

Per chi non avesse una bicicletta, Archeologistics mette a disposizione un servizio di noleggio di e-bike al Monastero di Torba: bit.ly/noleggioebike / www.archeologistics.it/servizi-educativi/noleggia-la-tua-ebike-540.html

Tutte le visite guidate sono gratuite grazie al finanziamento dei parchi Insubria-Olona. È necessario iscriversi tramite il modulo che potete trovare al link: bit.ly/olonainbicicletta2025 / https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn4o99GbmvkAxyw_nVio7nkojKBbMiOqhboNCJ3DmgXTDq4Q/viewform