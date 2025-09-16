Libri, curiosità e tanta solidarietà: al Charity Shop della Croce Rossa: un’occasione da non perdere!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2025 – Da giovedì 18 settembre, il Charity Shop della Croce Rossa di Milano in Corso Garibaldi 91 aprirà le porte a un evento speciale che unisce la passione per la lettura con il piacere della solidarietà.

Fino al 12 ottobre 2025, ogni giorno dalle 13:00 alle 20:00 (chiuso il lunedì), il negozio si trasformerà in un luogo tutto da scoprire grazie all’iniziativa “Libri e curiosità!”: un’occasione perfetta per chi ama i libri e non sa resistere al fascino degli oggetti unici, vintage, da collezione.

I visitatori troveranno una vasta selezione di volumi scontati del 50%, tra cui testi fuori catalogo, libri d’arte, narrativa, saggistica e piccole gemme da collezione. Ma non solo: sugli scaffali e negli spazi del Charity Shop ci saranno anche oggetti vintage, accessori originali, complementi d’arredo e tante curiosità, pronti a dare nuova vita alle case e a regalare emozioni a chi li sceglierà.

Ogni acquisto avrà un valore che va oltre lo shopping: il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti della Croce Rossa di Milano, dall’assistenza alle persone senza dimora al supporto alle famiglie in difficoltà.

