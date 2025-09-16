Mattarella a Colleferro per ricordare Willy a 5 anni dalla morte

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

(mi-lorenteggio.com) Roma, 16 settembre 2025 – Il Presidente Mattarella si è recato a Colleferro per commemorare, nel quinto anniversario della morte, Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso il 6 settembre 2020 mentre difendeva un amico durante una lite.

Al suo arrivo, il Presidente ha deposto una corona presso il Sacrario dedicato alle vittime dell’esplosione della fabbrica del tritolo del 29 gennaio 1938.

Il Presidente ha, quindi, incontrato la sig.ra Lucia e Milena, mamma e sorella del giovane Willy, a Palazzo Morandi.

