Milano, Randstad cerca 1000 profili per Fondazione Milano Cortina. Il 22 settembre recruiting day

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2025 – Randstad, HR Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 seleziona 1000 lavoratori per collaborare con Fondazione Milano Cortina 2026.

Per selezionare questi profili è stato organizzato un Recruiting day il prossimo 22 settembre 2025 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede di Fondazione Milano Cortina 2026 in via della Boscaiola 26. Un appuntamento con accesso libero, senza bisogno di prenotazione, aperto a tutte le persone che sono alla ricerca di un impiego che permetta di prendere parte a un evento sportivo di portata globale e di contribuire al suo successo.

Tra i diversi territori che ospiteranno il grande evento sportivo, Randstad ricerca per Fondazione Milano Cortina 2026 quasi 400 profili per l’area di Milano, 300 per quella di Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 a Verona.

Si ricercano profili per l’area eventi (addetti organizzazione, accoglienza alle gare e nel Villaggio Olimpico, accrediti), press e media (supporto ufficio stampa, accoglienza, controllo pass), trasporti (gestione flussi trasporti e viabilità, piani di mobilità, trasporto pubblico, gestione flotte, accoglienza parcheggi e customer service), facilities (addetti alle pulizie e raccolta rifiuti), ospitalità (accoglienza ospiti al Villaggio Olimpico addetti ristorazione, customer service), risorse umane (HR manager junior, organizzazione turni e staff) e ICT.

“Prosegue la selezione di talenti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con molte opportunità di lavoro per tanti profili – dichiara Marco Ceresa, Group CEO di Randstad -. Ogni persona, con il proprio ruolo, sarà fondamentale per la riuscita della manifestazione e potrà dare un contributo ad uno dei più prestigiosi appuntamenti sportivi a livello globale, con l’opportunità di vivere un’esperienza unica e acquisire competenze preziose spendibili lungo tutta la carriera professionale”.

Per informazioni sugli annunci disponibili: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/recruiting-day-presso-fondazione-milano-cortina-2026_milano_7752bffe-958e-4542-aae7-faccd0f2d2cf/

Redazione