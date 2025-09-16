Rho. Infortunio a Lucernate: anziano gravemente ferito

Caduto dalla scala mentre potava un ulivo, l’80enne è ricoverato a Niguarda

(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 settembre 2025 – Grave incidente domestico questa mattina a Lucernate, poco prima delle 11.00, in via Victor Hugo. La Polizia locale è intervenuta insieme con i soccorritori per aiutare a imbragare un anziano caduto da una scala in giardino e finito in un canale di cemento.

L’uomo, 80 anni, era salito su una scala appoggiata all’ulivo che voleva potare nel giardino di casa. Deve avere perso l’equilibrio, perché la scala è caduta e si è ribaltata oltre la staccionata: l’uomo è finito nel canale in cemento al confine con la sua proprietà.

L’ottantenne ha riportato fratture e ferite, oltre a un forte trauma cranico. Sul posto sono arrivate squadre del pronto intervento e l’elisoccorso: per imbragare l’anziano nel canale è intervenuta anche la Polizia Locale giunta prontamente sul posto con due pattuglie.

L’anziano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Milano Niguarda, dove si trova ricoverato.

