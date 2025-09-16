Rozzano. Festa dello Sport 2025: benessere, inclusione e partecipazione

Un pomeriggio di sport, benessere e socialità per promuovere l’attività fisica, l’inclusione e i valori olimpici. L’evento promosso dall’amministrazione comunale si svolgerà domenica 21 settembre dalle 15 alle 18 in Cascina Grande con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 16 settembre 2025 – Una città che si mette in movimento, insieme. È questo lo spirito che animerà la Festa dello sport 2025, in programma domenica 21 settembre dalle ore 15 alle ore 18 presso gli spazi esterni di Cascina Grande, in via Togliatti. Un appuntamento dedicato all’attività fisica, alla promozione del benessere e alla valorizzazione dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale e AMA Sport, coinvolgerà le associazioni sportive del territorio, protagoniste della giornata con dimostrazioni pratiche, attività gratuite e momenti di incontro aperti a tutte le fasce d’età. Sarà l’occasione per conoscere l’offerta sportiva locale e le attività previste per la stagione 2025–2026.

L’edizione di quest’anno della Festa dello Sport rientra tra le iniziative sostenute da Italia dei Giochi, il progetto ideato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con CONI e CIP, per promuovere la cultura sportiva in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

“Con questo evento vogliamo valorizzare l’impegno quotidiano delle associazioni sportive locali e offrire un’occasione di incontro, partecipazione e crescita collettiva – ha dichiarato il sindaco Mattia Ferretti – Lo sport non è solo attività fisica o competizione, è un linguaggio universale che può unire generazioni e rafforzare il senso di comunità. Il nostro obiettivo è fare in modo che nessuno resti indietro, e che tutti, dai più piccoli agli anziani, possano sentirsi parte della vita sportiva e civica della nostra città. Un’opportunità preziosa per riscoprire il valore del movimento come strumento di benessere personale e coesione sociale”.

“La nostra città ha una forte vocazione sportiva, costruita nel tempo grazie al lavoro capillare delle tante realtà che ogni giorno operano con passione e competenza – ha aggiunto l’assessore allo sport Marco Paolini – eventi come questo sono fondamentali per fare conoscere l’offerta sportiva locale e, allo stesso tempo, consolidare il legame tra istituzioni, cittadinanza e associazionismo sportivo. Siamo orgogliosi che questa edizione rientri nel progetto Italia dei Giochi, perché significa portare anche nella nostra realtà il messaggio olimpico di rispetto, impegno e solidarietà”.

L’ingresso all’evento è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello sport in viale Liguria.