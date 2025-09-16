SPORT, ‘TALENTO 2025’, ACCORDO CON FIDAL PER FORMARE I CAMPIONI DELL’ATLETICA DI DOMANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2025 – Borse di studio per i giovani tra i 15 e i 23 anni tesserati Fidal (Federazione italiana atletica leggera) Lombardia e non appartenenti ai Corpi militari. Lo prevede l’accordo di collaborazione ‘Talento 2025 – Formiamo i campioni di domani’ che rafforza lo stanziamento dello scorso anno portando il contributo da 40.000 a 60.000 euro. Lo hanno siglato Regione Lombardia e il Comitato regionale Fidal.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare e accompagnare atlete e atleti lombardi under 23 nel loro percorso di crescita sportiva e personale. I Le borse serviranno a sostenere l’attività sportiva, a coprire le cure in caso di infortunio e a finanziare la partecipazione alle competizioni internazionali per i talenti più meritevoli.

“Regione Lombardia con questo accordo – ha spiegato Federica Picchi – investe sui nostri giovani talenti, offrendo loro non solo un sostegno economico, ma anche gli strumenti per crescere come persone oltre che come atleti. La dotazione è stata incrementata, in termini di risorse, anche per gli straordinari risultati raggiunti dalla squadra lombarda di atletica U20 agli scorsi Campionati europei. La nostra regione è un vivaio straordinario che continua a dare lustro all’Italia”.

Un altro pilastro dell’accordo è la formazione: gli atleti selezionati prenderanno parte a un percorso dedicato per acquisire competenze utili dentro e fuori dal campo, con moduli su gestione della carriera scolastica e sportiva, utilizzo consapevole dei media e dei social, cura della propria immagine e relazioni interpersonali.