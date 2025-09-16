Zibido San Giacomo – Concorso internazionale per direttori d’orchestra

All’evento stanno partecipando circa 70 candidati da tutto il mondo.

Sabato 20 settembre alle ore 21, in Corte San Pietro, il vincitore dirigerà l’Orchestra Filarmonica dei Navigli in un concerto aperto al pubblico

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo (16 settembre 2025) – Sono circa settanta, in prevalenza provenienti da Cina e Giappone, i partecipanti alla seconda edizione del Concorso internazionale di direzione d’orchestra “Hans Swarowsky”, che da ieri e fino a venerdì 19 settembre si sta svolgendo a Zibido San Giacomo.

L’evento – patrocinato tra gli altri anche da Regione Lombardia – si distingue nel panorama internazionale perché offre ai concorrenti l’occasione privilegiata di sperimentare le proprie competenze di fronte a una compagine orchestrale sin dalla prima prova eliminatoria e attraverso ben cinque prove, invece delle tradizionali tre.

Inoltre, la prima prova eliminatoria consta di due direzioni distinte, entrambe di fronte alla compagine orchestrale e riservate a ciascun iscritto, così da dare alla giuria elementi sufficienti per selezionare i candidati più meritevoli, per poi farli passare alla fase successiva.

Il concorso si concluderà con il concerto che si terrà sabato 20 settembre alle 21, in Corte San Pietro, via XXV Aprile, nel quale il vincitore avrà l’onore di dirigere l’Orchestra Filarmonica dei Navigli. L’ingresso è libero senza prenotazione.