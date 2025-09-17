AREA P. DOMENICA LA POESIA DIVERSA DI CESARE ALLIA

Milano, 17 settembre 2025 – Torna domenica 21 settembre, alle ore 10.30 in Aula consiliare a Palazzo Marino, “Area P. Milano incontra la poesia” con la ‘poesia diversa’ di Cesare Allia.
Nato a Milano nel 1982, nel 2009 Allia pubblica la sua prima raccolta “Matricola 426”. Da allora non ha più smesso di scrivere, pubblicando le raccolte di poesia “Kaiser”, “Terzo”, “Tempesta”, “Sono tornato”, “Cicatrici”, “Il mio vero nome”.
Dice di sé: “La parola Poesia non rappresenta precisamente quello che scrivo. I miei scritti sono una poesia che non ti aspetti di leggere; una poesia diversa, scritta quasi sempre in maniera diretta e di facile comprensione. Una poesia 2.0. Solo nel momento in cui chi legge percepisce qualcosa che lo fa vibrare, allora e solo allora il poeta può dire di essere riuscito nel suo lavoro”.
