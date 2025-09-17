CASE POPOLARI LOMBARDIA, ASSEGNATI 1.856 ALLOGGI. ASSESSORE FRANCO: AVANTI CON GLI INVESTIMENTI

SOPRALLUOGO A SAN SIRO CON LA COMMISSIONE DEL PARLAMENTO UE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2025. “In Lombardia nei primi otto mesi del 2025 sono stati assegnati 1.856 alloggi popolari, di cui 1.219 da parte delle Aler e 637 da parte dei Comuni. Nel Comune di Milano gli alloggi assegnati complessivamente nel medesimo periodo sono 695, di cui 437 assegnati da Aler e 258 dal Comune. Andiamo avanti con le riqualificazioni degli immobili e dunque con le assegnazioni, che siamo riusciti a rendere più rapide intervenendo sulle procedure”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, a margine del sopralluogo al quartiere milanese di San Siro effettuato questa mattina nell’ambito della missione istituzionale in Lombardia della ‘Commissione Casa (HOUS)’ del Parlamento europeo.

“Gli incontri con la Commissione del Parlamento europeo – ha proseguito Franco – hanno rappresentano un momento di confronto proficuo e un’occasione per raccontare il lavoro che stiamo portando avanti con la Missione Lombardia, il piano per il rilancio delle politiche abitative da 1,5 miliardi di euro che comprende anche investimenti derivanti da risorse europee e del PNRR, oltre ai fondi statali e regionali”.

“Per quanto riguarda San Siro – ha proseguito Franco – abbiamo stanziato 40 milioni di euro per contribuire alla rigenerazione del quartiere. Oltre agli interventi di riqualificazione edilizia, c’è grande attenzione alla dimensione di sociale con l’introduzione della figura del ‘community manager’ che offre un punto di riferimento e di ascolto per le necessità dei residenti. Sul fronte della sicurezza, oltre a implementare la videosorveglianza, a San Siro è stato attivato il servizio di vigilanza armata nell’ambito di un piano anti-abusivi per il quale abbiamo investito 3 milioni di euro a livello milanese”.

