Ceriano – iBBQ PARTY

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 settembre 2025. Con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto
iBBQ Italia Aps
organizzano
iBBQ PARTY
Domenica 21 settembre 2025
dalle ore 12.00 (solo per pranzo)
presso iBBQ Park in via Monte Rosa 45.
Tre menù irresistibili per ogni palato.
Menù baby: 10 euro
Hot dog, patatine fritte, bibita, dolce
Menù large: 20 euro
Pulled chicken, spiedino di piadina iBBQ style, roastbeef,
patatine fritte, maionese al peperone arrostito, birra o bibita, dolce
Menù extra large: 25 euro
Costine glassate in salsa barbecue, pulled pork,
crostino di salamella affumicata e cipolle caramellate, insalata coleslaw,
patatine fritte, moink ball (polpettine), birra o bibita, dolce
L’incasso sarà destinato alla copertura delle spese ed alla gestione dell’associazione.
La festa si terrà anche in caso di maltempo.
Posti limitati.
Per prenotare: Luigi- 331.1906256