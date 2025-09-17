Ceriano – iBBQ PARTY

Di
Redazione
-
0
26

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 settembre 2025. Con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto

iBBQ Italia Aps

organizzano

iBBQ PARTY

Domenica 21 settembre 2025

dalle ore 12.00 (solo per pranzo)

presso iBBQ Park in via Monte Rosa 45.

Tre menù irresistibili per ogni palato.

Menù baby: 10 euro

Hot dog, patatine fritte, bibita, dolce

Menù large: 20 euro

Pulled chicken, spiedino di piadina iBBQ style, roastbeef,

patatine fritte, maionese al peperone arrostito, birra o bibita, dolce

Menù extra large: 25 euro

Costine glassate in salsa barbecue, pulled pork,

crostino di salamella affumicata e cipolle caramellate, insalata coleslaw,

patatine fritte, moink ball (polpettine), birra o bibita, dolce

L’incasso sarà destinato alla copertura delle spese ed alla gestione dell’associazione.

La festa si terrà anche in caso di maltempo.

Posti limitati.

Per prenotare: Luigi- 331.1906256

www.ibbqitalia-aps.it

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui