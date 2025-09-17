Circolazione e sicurezza stradale in corso interventi di miglioramento sul territorio comunale

Controlli della velocità periodici in tre nuove postazioni, rilevazioni statistiche per valutare ulteriori servizi di controllo e adeguamento di impianti semaforici
(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 17 settembre 2025 – Per migliorare la circolazione stradale e la sicurezza
della cittadinanza, l’Amministrazione comunale ha previsto diversi interventi di miglioramento su tutto il territorio comunale.
Si aggiungono alcune postazioni per il controllo della velocità: in via Guido Rossa
(tratto di collegamento tra via Meucci e via Lomellina, nelle due direzioni di marcia) e in
via De Amicis a Gudo Gambaredo verranno effettuati controlli periodici e chi supererà
il limite di velocità consentito (50 km/h), sarà fermato immediatamente.
“Come molti cittadini ci segnalano – dichiara il sindaco Rino Pruiti – soprattutto in certi
orari in alcune strade del territorio, ci sono troppi automobilisti che superano i limiti di
velocità mettendo in pericolo sé stessi e gli altri. Potenziamo dunque i controlli con le
nuove postazioni, che si aggiungono agli autovelox di via della Costituzione e via
Vigevanese. Intanto sono in corso anche rilevazioni statistiche per verificare situazioni
di eccesso di velocità anche in altri tratti stradali indicati dai cittadini, per valutare
eventuali servizi di controllo”.
Nei prossimi mesi, inoltre, sarà realizzato un intervento di adeguamento di due
impianti semaforici (in via Lomellina/via Aldo Moro e in viale Lombardia/via don
Minzoni), con migliore gestione dei tempi semaforici ed è in programma la valutazione
di miglioramenti anche in altre intersezioni semaforizzate.
Redazione