Circolazione e sicurezza stradale in corso interventi di miglioramento sul territorio comunale

Controlli della velocità periodici in tre nuove postazioni, rilevazioni statistiche per valutare ulteriori servizi di controllo e adeguamento di impianti semaforici

Buccinasco, 17 settembre 2025 – Per migliorare la circolazione stradale e la sicurezza

della cittadinanza, l’Amministrazione comunale ha previsto diversi interventi di miglioramento su tutto il territorio comunale.

Si aggiungono alcune postazioni per il controllo della velocità: in via Guido Rossa

(tratto di collegamento tra via Meucci e via Lomellina, nelle due direzioni di marcia) e in

via De Amicis a Gudo Gambaredo verranno effettuati controlli periodici e chi supererà

il limite di velocità consentito (50 km/h), sarà fermato immediatamente.

“Come molti cittadini ci segnalano – dichiara il sindaco Rino Pruiti – soprattutto in certi

orari in alcune strade del territorio, ci sono troppi automobilisti che superano i limiti di

velocità mettendo in pericolo sé stessi e gli altri. Potenziamo dunque i controlli con le

nuove postazioni, che si aggiungono agli autovelox di via della Costituzione e via

Vigevanese. Intanto sono in corso anche rilevazioni statistiche per verificare situazioni

di eccesso di velocità anche in altri tratti stradali indicati dai cittadini, per valutare

eventuali servizi di controllo”.

Nei prossimi mesi, inoltre, sarà realizzato un intervento di adeguamento di due

impianti semaforici (in via Lomellina/via Aldo Moro e in viale Lombardia/via don

Minzoni), con migliore gestione dei tempi semaforici ed è in programma la valutazione

di miglioramenti anche in altre intersezioni semaforizzate.

Redazione