Como, contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, la Polizia di Stato arresta 3 spacciatori irregolari sul territorio.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 22enne, un 19enne ed un 18enne di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, irregolari sul territorio.

Gli agenti della 4^sezione della Squadra Mobile di Como, impegnati nel servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in aree boschive e rurali nei territori dei comuni di Fino Mornasco (CO) e Cadorago (CO), intorno alle 14.00 di ieri, si sono appostati in una delle aree boschive di Cadorago, frazione Bulgorello (CO), dopo aver attentamente monitorato i movimenti di alcuni acquirenti di droga, individuando una zona dove i marocchini avevano installato la base operativa.

Infatti, appurata l’attività di spaccio caratterizzata da sentinelle, luoghi dove venivano nascoste le sostanze, acquirenti e uomini impegnati nella pesatura e nel confezionamento, gli agenti, con professionalità hanno abbandonato le loro postazioni di copertura e sono intervenuti cogliendo di sorpresa i 3 uomini che si sono subito dati ad una precipitosa e pericolosa fuga tra la fitta vegetazione che caratterizza queste aree boschive ma, nonostante ciò, il personale della Squadra Mobile ha proceduto alla cattura ed all’arresto dei 3.

Nello specifico, il 18enne ed il 22enne, svolgevano la funzione di “osservatori” dell’eventuale arrivo delle F.F.O.O. nonché di consegna agli acquirenti ed il 19enne addetto alla pesatura ed alla detenzione dello stupefacente.

Sequestrati 17gr di cocaina, 58gr di hashish e denaro contante pari a €100 in contanti.

Portati in Questura, il 22enne, il 19enne ed il 18enne, sono stati arrestati per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; avvertito il P.M. di turno delle attività svolte, lo stesso ha disposto che gli arrestati venissero tenuti nelle locali camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, fissandolo per questa mattina alle 11.00 presso le aule del Tribunale di Como.

La loro posizione verrà valutata attentamente e scrupolosamente dagli agenti dell’ufficio immigrazione per l’adozione di idonei provvedimenti.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, coordinate dalla Squadra Mobile della Questura di Como proseguendo con costante impegno l’azione di prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto della legalità.