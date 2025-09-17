CULTURA. CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO, FINO AL 14 DICEMBRE LA MOSTRA DI DIEGO CIBELLI “VIVA CHI AMA”





(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2025 – Una mostra che racconta l’amore. Alla Casa Museo Boschi Di Stefano, da oggi al 14 dicembre, apre al pubblico “Viva chi ama”, esposizione delle opere di Diego Cibelli (nato a Napoli nel 1987) ispirata allo stesso sentimento che si respira nel luogo in cui i coniugi Antonio Boschi e Marieda Di Stefano hanno costruito la loro straordinaria collezione d’arte.



Diego Cibelli si inserisce nella Casa Museo con grandi opere-frasi, create con lettere in biscuit sospese accanto a disegni a matita. Le frasi nascono per gli ambienti della casa che maggiormente hanno ispirato all’artista pensieri, sentimenti e affetti. I disegni evocano in filigrana altre realtà estetiche, complementari a quelle che regnano nelle stanze. I lavori di Cibelli – dalle lettere ai vasi, fino al video creato ad hoc – diventano un “completamento” visivo dello spazio domestico: un luogo di relazioni in cui l’artista interviene realizzando opere che ne mettono in risalto il portato emotivo.

La mostra, a ingresso gratuito, si può visitare negli orari di apertura della Casa Museo, da martedì a domenica, dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17).



Diego Cibelli è protagonista in questi giorni anche di un’altra prestigiosa istituzione milanese, la Fondazione Luigi Rovati, in corso Venezia 52, con l’installazione permanente “Una vita all’aria aperta”. Da oggi, mercoledì 17 settembre, una serie di sculture in porcellana biscuit accompagna il visitatore dall’ingresso del Museo all’atrio del Piano Nobile, fino all’intervento sulla facciata interna che affaccia sul giardino. Completa il percorso lo Spazio Bianco, allestito come lo studio dell’artista, con tavoli che espongono il dietro le quinte del processo: bozzetti, modelli e sculture che rivelano l’approccio artigianale di Cibelli. Rigore tecnico e visione poetica si fondono nella ricerca dell’artista e sono evidenti nel suo studio. La porcellana, con la sua fragilità e resistenza, diventa una rappresentazione della condizione umana, una bellezza che nasce dall’attenzione, dalla cura e dal lavoro condiviso.



“Questa doppia presenza dell’artista Diego Cibelli – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –, che intreccia Casa Museo Boschi Di Stefano e Fondazione Luigi Rovati, è un invito a guardare Milano come una città capace di creare ponti tra luoghi, collezioni e linguaggi. Da una parte, l’intimità di una casa che custodisce il Novecento e continua a dialogare con l’arte contemporanea; dall’altra, un museo che apre nuove prospettive sulla scultura e sulla porcellana come materia viva. È proprio in questo dialogo tra istituzioni diverse che riconosciamo la forza del nostro sistema culturale, capace di valorizzare gli artisti e di restituire al pubblico esperienze complementari e condivise”.



La ceramica, materia con cui Diego Cibelli lavora da ormai più di cinque anni, gli permette di muoversi fluidamente tra le arti visive e il design, con incursioni nel secondo che sono sempre caratterizzate dai temi portanti della sua ricerca artistica.



“Un’arte coraggiosamente sentimentale – dichiara Gianfranco Maraniello, direttore dell’Area Musei di Arte moderna e contemporanea e curatore della mostra – quella di Diego Cibelli, capace di reinventare tecniche della tradizione in modo sempre ispirato dai contesti espositivi. Si celebra ora l’amore in 59 lettere di porcellana. Con la stessa modalità sono realizzati i vasi che ereditano la sapiente maestria di Capodimonte e che da tale tradizione portano a Milano un tributo al matrimonio come occasione di amore incontenibile, da condividere con gli ospiti, in una profusione che trova corrispondenza con la fitta esposizione di quadri di Casa Boschi Di Stefano”.



Casa Museo Boschi Di Stefano, appartenente al sistema dei musei civici di Milano, è un luogo unico: la straordinaria collezione di arte del ‘900 è allestita negli spazi in cui è nata, cioè nell’appartamento di Antonio Boschi e Marieda Di Stefano al secondo piano della palazzina di via Jan 15, progettata da Piero Portaluppi. Al suo interno si possono ammirare opere di grandi maestri del XX secolo, quali De Chirico, Sironi, Fontana, Manzoni, Morandi.

La mostra è stata realizzata grazie al contributo di ACACIA – Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana. L’Associazione nasce a Milano nel 2003, su idea di Gemma De Angelis Testa, dal 2024 Presidente Onoraria e direttrice artistica del Premio ACACIA da lei creato. L’Associazione ha l’obiettivo di sostenere l’arte e gli artisti italiani, attraverso il Premio e la Collezione ACACIA, quest’ultima donata dal 2015 al Museo del Novecento di Milano e tuttora in progress. Inoltre, l’Associazione persegue la sua peculiare filosofia di mecenatismo collettivo: i suoi soci operano come collettività, diventando un interlocutore dinamico sia con le Istituzioni sia tra i diversi circuiti artistici, per contribuire in modo significativo alla scena artistica e culturale contemporanea. Da luglio 2024 Presidente dell’Associazione è la socia Claudia Consolandi.



Diego Cibelli nasce a Napoli nel 1987, studia all’Accademia di Belle Arti di Napoli e successivamente si trasferisce a Berlino dove si diploma alla Weissensee Kunstochschule. Torna nella sua città natale e si laurea in Product Design all’Università Vanvitelli. La sua ricerca artistica ha sempre esplorato la geografia umanistica, interpretata come lo studio dei territori, della loro storia e del relativo senso di appartenenza che gli esseri umani sviluppano, generando nuovi spazi di vita. Tra le sue esposizioni monografiche più importanti ‘L’arte del danzare assieme’ e ‘Gates’ presso la Real Fabbrica e il Museo e Real Bosco di Capodimonte (Napoli). Diego Cibelli è stato vincitore dell’edizione 2024 del Prix Carta Bianca del Museo Madre (Napoli). Il suo lavoro è presente nelle collezioni di musei internazionali come MAD Museum of Art and Design di New York, Museo e Real Bosco di Capodimonte (Napoli), Seattle Art Museum e National Gallery of Victoria (Melbourne).

