DESIGN. SALONE VITRUM, MAZZALI VETRO SINONIMO DI ITALIAN STYLE, LOMBARDIA AL CENTRO PER CREATIVITÀ E PER COMPARTO FIERISTICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2025. L’assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha visitato oggi Vitrum, la manifestazione dedicata a tecnologia per lavorazione del vetro, in programma a Fieramilano fino al 29 settembre.



Accolta dal presidente dell’iniziativa Dino Zandonella Necca e dalla direttrice Lucia Masutti, l’assessore ha posto l’accento sul ruolo di punta della Lombardia per il comparto fieristico, imprescindibile vetrina per business, scambio di know-how, formazione e ultime tendenze.

“Ancora una volta la Lombardia – ha evidenziato Mazzali – si conferma come punto di riferimento nel panorama fieristico per un comparto strategico sia a livello regionale che nazionale: quello del vetro. Un materiale simbolo di sostenibilità, riciclabile quasi all’infinito, attraverso cui il design e l’architettura lombardi esprimono innovazione, creatività ed efficienza”.

“La lavorazione del vetro – ha aggiunto Mazzali – ha origini antichissime, ma continua ancora oggi a rappresentare una filiera di grande rilevanza, che trova applicazione in diversi ambiti, dall’arredo all’automotive, fino alla tecnologia avanzata. L’eccellenza artigianale e la creatività dei designer e degli architetti lombardi trovano proprio in Vitrum un’espressione concreta: bellezza, originalità, funzionalità e durata, caratteristiche che posizionano l’arredamento e l’architettura della nostra regione ai massimi livelli a livello internazionale”.

“La filiera del vetro – ha concluso – si esprime, quindi, attraverso molteplici ‘volti’ della produzione manifatturiera lombarda e nazionale, con un ruolo di primo piano dell’arte del vetro nel segmento del lusso, è sinonimo di italian style”.

La filiera del vetro in Italia vale complessivamente più di 6 miliardi di euro (dato aggregato di lavorazione del vetro, fonte Gimav, e manifattura del vetro, fonte Assovetro).

Redazione