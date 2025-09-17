GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 17 settembre.

PALAZZO LOMBARDIA. PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE BEDUSCHI INCONTRANO DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

PREVISTO UN PUNTO STAMPA AL BELVEDERE ‘BERLUSCONI’ DEL 39° PIANO ALLE ORE 13.30

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, incontrano, al Belvedere ‘Berlusconi’ di Palazzo Lombardia, la delegazione della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo in visita istituzionale in Italia e a Milano.

Oltre alla presidente Veronika Vrecionová (Repubblica Ceca), fanno parte della delegazione Daniel Buda (Romania), Esther Herranz García (Spagna), Paulo Do Nascimento Cabral (Portogallo), Maria Grapini (Italia), Gheorghe Cârciu (Romania), Tomáš Kubín (Repubblica Ceca), Carlo Fidanza (Italia), Asger Christensen (Danimarca), Cristina Guarda (Italia) e i membri accompagnatori Herbert Dorfmann (Italia), Stefano Bonaccini (Italia), Camilla Laureti (Italia), Dario Nardella (Italia) e Raffaele Stancanelli (Italia).

– ore 12, Belvedere ‘Berlusconi’ di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39° piano.

– ore 13.30, punto stampa al Belvedere ‘Berlusconi’ di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39° piano.

MILANO, ASSESSORE MAZZALI A CONVEGNO ‘MILANO BEAUTY WEEK’ IN ASSOLOMBARDA

L’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, interviene, in Assolombarda, in apertura dei lavori, al convegno ‘Milano beauty week’. Le conclusioni, previste per le ore 11,30, sono affidate al viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini.

– ore 10, Assolombarda (via Pantano, 9 – Milano).

SESTO SAN GIOVANNI/MI, ASSESSORI LUCENTE E TERZI A 70° ANNIVERSARIO STABILIMENTO ALSTOM

Gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), partecipano al 70° anniversario dalla nascita dello stabilimento Alstom di Sesto San Giovanni (MI).

– ore 11, Alstom (via Fosse Ardeatine, 120 – Sesto San Giovanni/MI).

BRESCIA, ASSESSORE TIRONI A INAUGURAZIONE CFP ZANARDELLI

L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, interviene all’inaugurazione del nuovo anno scolastico del Centro Formativo Provinciale ‘Giuseppe Zanardelli’ di Brescia.

– ore 11, CFP Zanardelli (via Gamba, 10 – Brescia).

PALAZZO LOMBARDIA, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A PRESENTAZIONE ‘VALLE DEI SEGNI WINE TRAIL 2025’

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, interviene, a Palazzo Lombardia, alla conferenza stampa di presentazione della ‘Valle dei Segni Wine Trail 2025’, la corsa sui sentieri che si svolge ogni autunno tra filari, borghi storici e cantine della Valle Camonica su tre diverse distanze.

– ore 14, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, piano 11, sala Stampa.

ORZINUOVI/BS, ASSESSORE TIRONI A PRESENTAZIONE NUOVO PROGETTO FORMATIVO BIOMETHANE

L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, partecipa all’evento di presentazione del nuovo progetto formativo ‘Biomethane Academy’.

– ore 14,30, Biomethane Academy, Cascina Fabbrica (via Caduti del Lavoro, 13 – Orzinuovi/BS).

TREVIGLIO/BG, ASSESSORE GUIDESI A PUNTO STAMPA MUSEI D’IMPRESA

L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, interviene a Treviglio (Bergamo) al punto stampa per presentare il progetto del Museo SAME e gli esisti del bando regionale a supporto dei ‘Musei d’impresa’.

– ore 17.30, Museo SAME (viale Francesco Cassani, 15 – Treviglio/BG).

