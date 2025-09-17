MILANO BEAUTY WEEK, ASSESSORE MAZZALI A CONVEGNO INAUGURALE IN ASSOLOMBARDA: LE NOSTRE PROVINCE ESPRIMONO QUASI IL 70 PER CENTO DEL FATTURATO NAZIONALE

L’ASSESSORE: LA COSMETICA È UN’ARTE CHE UNISCE CREATIVITÀ, RICERCA SCIENTIFICA E MANIFATTURA DI QUALITÀ

LA LOMBARDIA CONTRIBUISCE PER IL 76% ALL’EXPORT NAZIONALE DEL COMPARTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2025. La Lombardia rappresenta il 67% del giro d’affari cosmetico italiano e contribuisce per circa il 76% all’export nazionale del comparto. Il fatturato 2024 è di circa 11,22 miliardi di euro, in crescita del +15,2% rispetto al 2023, di cui il 55 per cento riconducibile all’export.

In Lombardia hanno sede quasi il 50% delle aziende cosmetiche italiane (48,3%) a conferma di come la regione si confermi il cuore pulsante del comparto e uno dei poli più importanti a livello internazionale.

Sono i dati del comparto protagonista della ‘Milano Beauty week’ al cui convegno inaugurale, organizzato in Assolombarda, è intervenuta l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali.

“Le previsioni per il segmento ‘Beauty’ – ha evidenziato l’assessore – indicano in oltre 8,6 miliardi di euro di fatturato nel 2025. Le nostre province esprimono quasi il 70% del fatturato nazionale e ospitano quasi la metà delle imprese radicate nel cosiddetto ‘Quadrilatero del Make-Up’ tra Crema, Milano, Bergamo e Brianza”.

“Dalla sua prima edizione – ha proseguito – Regione Lombardia ha creduto nella Milano Beauty Week, concedendo il patrocinio fin da subito. È una manifestazione fondamentale per dare visibilità a un comparto che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e che contribuisce in modo decisivo alla forza del Made in Italy nel mondo”.

Con oltre 390.000 addetti lungo l’intera filiera, la Lombardia si distingue per la sua capacità di coniugare innovazione, sostenibilità e ricerca scientifica, consolidando il prestigio internazionale del Made in Italy della bellezza.

“La cosmetica in Lombardia – ha chiosato Mazzali – è una vera e propria arte. Un’arte che unisce creatività, ricerca scientifica e manifattura di qualità, rendendo il Made in Italy un brand riconosciuto e amato nel mondo. Eventi come la Milano Beauty Week sono fondamentali per raccontare questa eccellenza e per continuare a scrivere nuove pagine di successo economico, sociale e culturale”.

IMPRESE INNOVATIVE E RESILIENTI – “Il merito di questi straordinari risultati – ha concluso l’assessore – è soprattutto degli imprenditori lombardi, che con il loro talento, la loro visione e la loro capacità di innovare hanno reso la nostra regione un punto di riferimento mondiale nella cosmetica. Sono loro i veri ambasciatori della bellezza italiana nel mondo, e a loro va il nostro più grande ringraziamento”.

Al convegno hanno partecipato tra gli altri, oltre al presidente di Assolombarda Alvise Biffi, Filippo De Caterina, presidente Sezione Cosmetica Assolombarda e vicepresidente Cosmetica Italia, Benedetto Lavino, presidente Cosmetica Italia.

Redazione